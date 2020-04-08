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Происшествия | В 12 районах Пензенской области введен особый противопожарный режим

08.04.2020|18:44
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Три деревянных дачных домика уничтожил огонь в селе Мастиновка Бессоновского района. 45 пожарных локализовали возгорание. Пламя расползлось на площадь в 30 гектаров. Выжжена трава на полях и садоводческих участках.

В регионе площадь пожаров, связанных с горением травы и сухой растительности, составила 359 гектаров. Введен особый противопожарный режим. Пока он действует на территориях 12 районов области: в Пензенском, Сердобском, Каменском, Кузнецком, Нижнеломовском, Малосердобинском, Тамалинском, Лунинском, Лопатинском Шемышейском, Бессоновском, - а также в Заречном..

«Введены дополнительные требования, которые запрещают пользоваться открытым огнем, сжигать сухую растительность, мусор, разводить костры. Введен запрет на посещение лесов гражданами», - сообщил заместитель начальника отдела УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Алпатов.

Предупреждением нарушители режима не отделаются. Меры ответственности ужесточились: в два раза выросли размеры штрафов.

«На граждан - от 2 000 до 4 000 рублей, на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей», - отметил Андрей Алпатов.

В зависимости от ситуации особый противопожарный режим будет вводиться и в других районах.

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