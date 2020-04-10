Фактом возгорания сухой травы в Заре заинтересовалась прокуратура

10.04.2020 | 20:07

Прокуратура Пензенской области начала проверку по факту пожара на полях в микрорайоне Заря.

Сухая трава рядом с улицей Новоселов загорелась в воскресенье, 5 апреля. Пламя полыхало на площади около 10 гектаров. Густой дым заволок Арбеково, его столб был виден жителям многоэтажек других районов.

На месте работали 27 пожарных и 10 единиц техники всех служб, в том числе поливомоечные машины для подвоза воды.

«В ходе проверки будет дана оценка полноты принятых органами местного самоуправления Пензы мер по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года, а также надлежащего исполнения органами МЧС своих полномочий», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Она добавила, что на случай выявления нарушений законодательства предусмотрены акты прокурорского реагирования.