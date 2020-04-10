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Общество

Фактом возгорания сухой травы в Заре заинтересовалась прокуратура

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Прокуратура Пензенской области начала проверку по факту пожара на полях в микрорайоне Заря.

Сухая трава рядом с улицей Новоселов загорелась в воскресенье, 5 апреля. Пламя полыхало на площади около 10 гектаров. Густой дым заволок Арбеково, его столб был виден жителям многоэтажек других районов.

На месте работали 27 пожарных и 10 единиц техники всех служб, в том числе поливомоечные машины для подвоза воды.

«В ходе проверки будет дана оценка полноты принятых органами местного самоуправления Пензы мер по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года, а также надлежащего исполнения органами МЧС своих полномочий», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Она добавила, что на случай выявления нарушений законодательства предусмотрены акты прокурорского реагирования.

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Гость||

НЕ было произведено опахивание вокруг населенных пунктов. Лузгина под следствие!

Гость||

Гость писал(a):

НЕ было произведено опахивание вокруг населенных
А что, населенный пункт згарел?

Гость||

Просто, неожиданно короновирус. Не смогли высадить, а так бы и 25000 саженцев списали. Как каждый год. Несколько лет сажают тысячами, прижились единицы. Как посадят, так пожар.

Гость||

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями)

Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
НЕ было произведено опахивание вокруг населенных
А что, населенный пункт згарел?
В слове из 6 букв ты сделал 2 ошибки. В ликбез определись!

Гость||

Сухую траву и бурьян на муниципальной земле должна выкашивать администрация города.

Имя: Гость
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