Фактом возгорания сухой травы в Заре заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Пензенской области начала проверку по факту пожара на полях в микрорайоне Заря.
Сухая трава рядом с улицей Новоселов загорелась в воскресенье, 5 апреля. Пламя полыхало на площади около 10 гектаров. Густой дым заволок Арбеково, его столб был виден жителям многоэтажек других районов.
На месте работали 27 пожарных и 10 единиц техники всех служб, в том числе поливомоечные машины для подвоза воды.
«В ходе проверки будет дана оценка полноты принятых органами местного самоуправления Пензы мер по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года, а также надлежащего исполнения органами МЧС своих полномочий», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Она добавила, что на случай выявления нарушений законодательства предусмотрены акты прокурорского реагирования.
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