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Общество

В Пензе подвесной мост начал менять цвет

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В Пензе продолжаются работы по покраске пешеходного подвесного моста через реку Суру. Фотографией с места поделился мэр города Андрей Лузгин в своем Instagram-аккаунте.

Ярко-рубиновую эмаль уже нанесли на П-образную конструкцию - пилон.

Ранее администрация Пензы обратилась к горожанам с просьбой не оставлять машины в районе подвесного моста на улице Злобина, так как при работах на высоте краска может испортить покрытие автомобилей.

Работы, которые обойдутся казне в 7 млн 463 тыс. 182 руб. 4 коп., подрядчик должен завершить до 1 октября.

В следующем году специалисты обновят покрытие пешеходной части моста.

Не всем пензенцам понравилась идея покрасить мост в рубиновый цвет.

«Да что-то красный… не очень. Золотистый - еще более-менее, а лучше уж такой, как привыкли, - серый, он красивее. Красный просто не нравится, какие-то пастельные тона предпочтительнее. Везде мосты - обычные классические, если надо скопировать, то можно взять и посмотреть, взять лучшее», - выражали протест горожане.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Город Глупов.

Гость||

что то совсем не ярко-рубиновый

Гость||

Гармония. Виселицы-столбы на набережной и мост красного цвета.

Гость||

Мост покраснел от стыда.

Гость||

Скокааааааа??????

Гость||

Матерь Божья...

Гость||

У этого моста есть имя: мост «Дружбы».

Гость||

В Пензе будет "Ржавый мост".

Гость||

А мне ндравится

Гость||

Беда, мэр полумиллионного города не знает чем себя занять в рабочее время, кроме как ходить с фотоаппаратом по городу! Ура, в Пензе все значимые проблемы решены. Один из кабинета селфится, другой подражает.

Гость||

Очень креативно, только одноклеточные не понимают этого.

Гость||

Лучше чем кентавр.

Гость||

Гость писал(a):

Лучше чем кентавр.
Пещерным людям кентавр порвал мозг.

Гость||

Теперь, ржавчина не будет бросаться в глаза....

Имя: Гость
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