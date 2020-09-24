В Пензе подвесной мост начал менять цвет

24.09.2020 | 16:00

В Пензе продолжаются работы по покраске пешеходного подвесного моста через реку Суру. Фотографией с места поделился мэр города Андрей Лузгин в своем Instagram-аккаунте.

Ярко-рубиновую эмаль уже нанесли на П-образную конструкцию - пилон.

Ранее администрация Пензы обратилась к горожанам с просьбой не оставлять машины в районе подвесного моста на улице Злобина, так как при работах на высоте краска может испортить покрытие автомобилей.

Работы, которые обойдутся казне в 7 млн 463 тыс. 182 руб. 4 коп., подрядчик должен завершить до 1 октября.

В следующем году специалисты обновят покрытие пешеходной части моста.

Не всем пензенцам понравилась идея покрасить мост в рубиновый цвет.

«Да что-то красный… не очень. Золотистый - еще более-менее, а лучше уж такой, как привыкли, - серый, он красивее. Красный просто не нравится, какие-то пастельные тона предпочтительнее. Везде мосты - обычные классические, если надо скопировать, то можно взять и посмотреть, взять лучшее», - выражали протест горожане.