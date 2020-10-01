Сетевое издание|18+|Четверг|1 окт 2020|16:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе подвесной мост не успели покрасить в установленный срок

Печать

Работы по покраске подвесного моста в Пензе должны были окончиться к 1 октября, но пока объект готов лишь наполовину.

Контракт между подрядчиком и Департаментом ЖКХ г. Пензы заключили 31 августа. В течение 30 дней необходимо было провести очистку поверхностей пролетного строения и перил кварцевым песком, их обеспыливание и обезжиривание, огрунтовку и окраску эмалью рубиново-красного цвета.

За все это предприниматель получит 7 млн 463 тыс. 182 руб. 4 коп. Начальная цена контракта составляла почти 9,3 млн.

Непосредственно к покраске рабочие приступили 24 сентября. Менять цвет переправы собирались начать со стороны улицы Урицкого, но из-за скопления транспорта пришлось изменить планы.

Главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе описал проект обновления моста так: «Он должен приковывать взгляд в пространстве. Там будет цветное покрытие, в вечернее время оно будет светиться: ванты, растяжки - в воде это будет отражаться».

Однако многие жители Пензы не одобрили планы покрасить один из символов города в красный цвет. Понравится ли он людям в итоге, покажет время. Остается дождаться, когда работы будут окончены.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

ванты, растяжки - в воде это будет отражаться».
Вантуз не будет отражаться?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в вечернее время оно будет светиться
Оно это говно?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако многие жители Пензы не одобрили планы покрасить один из символов города в красный цвет
Так уж и многие?? Просто недовольные громче всех кричат, и поэтому их больше слышно. На самом деле идея прекрасная, уже сейчас видео, что вид получится превосходный!

Гость||

с 4 коп.прикольно

Гость||

Гость писал(a):

Так уж и многие?? Просто недовольные громче всех кричат, и поэтому их больше слышно. На самом деле идея прекрасная, уже сейчас видео, что вид получится превосходный!
Мост Дружбы не может быть красным. Это тема ЛГБТ.

Гость||

Ни к селу ни к городу

Гость||

Гость писал(a):

не может быть красным.
Да, коммунистический цвет нежелатильно

Гость||

по морозу быстро закончат

Гость||

Красный - это цвет носов алкоголиков, знамени коммунистов и цвет трусов ЛГБТшников. Вот и думай какой теперь дружбы мост.

Гость||

Может ли гей быть алкоголиком и коммунистом?

Гость||

Мост имени Зюганова

Гость||

Может быть мост Дружбы теперь цвета стыда или попы после ремня?

Гость||

Мост Дружбы с Иоффе.

Гость||

Очень много темы попы в символах города. Неспроста это.

Гость||

Иоффе хороший друг?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте