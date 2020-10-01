В Пензе подвесной мост не успели покрасить в установленный срок

01.10.2020 | 16:00

Работы по покраске подвесного моста в Пензе должны были окончиться к 1 октября, но пока объект готов лишь наполовину.

Контракт между подрядчиком и Департаментом ЖКХ г. Пензы заключили 31 августа. В течение 30 дней необходимо было провести очистку поверхностей пролетного строения и перил кварцевым песком, их обеспыливание и обезжиривание, огрунтовку и окраску эмалью рубиново-красного цвета.

За все это предприниматель получит 7 млн 463 тыс. 182 руб. 4 коп. Начальная цена контракта составляла почти 9,3 млн.

Непосредственно к покраске рабочие приступили 24 сентября. Менять цвет переправы собирались начать со стороны улицы Урицкого, но из-за скопления транспорта пришлось изменить планы.

Главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе описал проект обновления моста так: «Он должен приковывать взгляд в пространстве. Там будет цветное покрытие, в вечернее время оно будет светиться: ванты, растяжки - в воде это будет отражаться».

Однако многие жители Пензы не одобрили планы покрасить один из символов города в красный цвет. Понравится ли он людям в итоге, покажет время. Остается дождаться, когда работы будут окончены.