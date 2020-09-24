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Общество

Пензенцы препятствуют покраске подвесного моста

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Подвесной мост заливается краской и багровеет на глазах - его начали красить.

«Краска двухкомпонентная на эпоксидной основе, я думаю, будет довольно хорошо держаться. Пять лет - гарантийные обязательства», - рассказал руководитель подрядной организации Алексей Веденяпин.

Работы по преобразованию пешеходной переправы через Суру стартовали в начале сентября. Подрядная организация успела провести пескоструйную очистку. Материалом покрыто все вокруг, он попадет в реку, но это не страшно, потому что песок специальный.

Рядом с мостом и поодаль расставлены предупреждающие таблички, хоть и с ошибкой в слове «производиться» (мягкий знак тут лишний). Подрядчик в орфографию не углубляется, а по существу своего дела поясняет, что используется краскопульт высокого давления. От него меньше брызг, но они все равно есть. Никто из пешеходов не меняет путь, видимо, не боясь покраснеть вместе с объектом.

За этот день рабочие покрасят лишь пилоны со стороны улицы Злобина и оценят, как ложится покрытие на обработанную грунтовкой поверхность.

«У каждого разные вкусы. Будет нарядно, красиво», - отметила горожанка.

«Если бы можно было только столбы покрасить, а здесь зеленым, было бы уютно так», - предложил молодой человек.

«Я думаю, то, что у нас было, было бы лучше», - поделилась мнением пензячка.

В начале июля пензенцам стало известно, что в областном центре появится настоящий красный мост - таким сделают подвесной, хотя логичнее перекрасить было бы Бакунинский: именно он в прошлом именовался Красным.

«Он должен в пространстве приковывать взгляд. Это насыщенный цвет. Может быть, это будет Мост влюбленных. Там будет цветное покрытие, в вечернее время он будет светиться, и это будет отражаться в воде», - отметил главный архитектор области Леонид Иоффе.

А пока переправа как бы краснеет от стыда за жителей города - вандалы атакуют.

«У нас ломают вывески, предупреждающие знаки, что производятся работы. Вызывали полицию, несколько человек забирали уже», - пояснил Алексей Веденяпин.

Автовладельцы ставят машины рядом с уведомляющими щитами, мешая работать. Изначально красить переправу собирались со стороны улицы Урицкого, но скопление транспорта не позволяет.

Завершить преобразование моста должны к октябрю. Стоимость проекта - свыше 7 миллионов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Какие меры приняты чтобы разлетающаяся краска не попадала в Суру? На фото никаких средств не видно.

Гость||

Это мост "Дружбы". Иоффе об этом не знает? Через 5 лет (а скорее всего) раньше краска облезет и будет этот мост пугать пензенцев.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Краска двухкомпонентная на эпоксидной основе, я думаю, будет довольно хорошо держаться.
Грунт-эмаль как и говорил ,но там одна проблема именно из-за эпоксидной основы ,она практически не оттирается.Гранитную набережную при покраске с той стороны надо чем то закрыть,красная мелкодисперсная эпоксидная пыль на сером граните будет отлично видна.

Гость||

Это повод поменять гранит. ...опять бабло...

Гость||

Гость писал(a):

Это повод поменять гранит. ...опять бабло...
Там часть плиток уже булькнуло в воду! Крайняя лестница ,спуск к воде от Бакунинского моста ,несколько плиток 2 ступени,и почти все третьей.

Гость||

«Мост Дружбы»

Имя: Гость
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