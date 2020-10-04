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Общество

Новый светомузыкальный фонтан в Пензе начнут готовить к зиме

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Недолго пензенцам осталось любоваться водной феерией. Городские власти объявили о консервации нового фонтана. К процессу приступят на неделе. Комплекс технических мероприятий необходим для защиты коммуникаций и самой конструкции от низких температур и неблагоприятных погодных условий в зимний период. Вновь светомузыкальное представление жители и гости областного центра увидят лишь весной.

В воскресенье гидротехническое сооружение работало последний день. Официальное открытие фонтана состоялось 5 сентября. Праздновали День города.

На возведение новой достопримечательности и благоустройство прилегающей территории было потрачено около 200 миллионов рублей. Фонтанная площадь стала местом притяжения горожан разного возраста. Многие из них признаются, что будут скучать по взмывающим вверх брызгам воды.

«Конечно, жалко. Ну а что поделать? Зима», - приняла неизбежность одна пензячка.

«Тут так круто - и все время хочется гулять. Мне будет жалко, если его вдруг закроют», - высказала свое мнение другая.

Законсервируют точно. Процесс проходит в несколько этапов. Сначала из системы сливается вода, затем специалисты промывают чашу, демонтируют подсветку, а в некоторых городах на зиму даже используют укрывную конструкцию. Можно было бы защитить дорогостоящий фонтан от снега и морозов с помощью елки, как раньше, шутят некоторые пензенцы.

Однако зеленую красавицу возвращать на прежнее место не собираются, она останется на площади Ленина. Правда, в текущем году искусственное дерево планируют установить не по центру, а ближе к улице Кирова. О подготовке к новогодним праздникам говорили в правительстве области.

В ближайшее время ответственным лицам необходимо провести ревизию и ремонт имеющихся светодиодных конструкций, а также изготовить цифру один для традиционного новогоднего арт-объекта.

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