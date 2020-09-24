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Общество

В мэрии Пензы объяснили, почему фонтан на Московской не работает

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В четверг, 24 сентября, пресс-служба администрации Пензы объяснила, почему новый фонтан на улице Московской не работает.

Жалобы по поводу нефункционирующего объекта горожане стали высказывать в социальных сетях. Их возмутило, что фонтан, ради которого многие приезжают в центр из других районов, не действует: ни в динамическом режиме, ни под музыку - никак.

«Зачем все это вообще строили!» - высказался подписчик группы «Черный список Пенза» во «ВКонтакте».

В мэрии пояснили, что отключение временное, ситуация скоро разрешится.

«На инженерном объекте специалисты проводят прочистку фильтров. Завершить работы планируется сегодня, 24 сентября», - сообщили в органе местного самоуправления.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

На инженерном объекте специалисты проводят прочистку фильтров, - сообщили в органе местного самоуправления.

Что-то быстро у них засорилось, месяца с открытия не прошло

Гость||

«На инженерном объекте специалисты проводят прочистку фильтров", а что за неделю фильтры уже забились??? Каждую неделю специалисты будут фильтры прочищать?

Гость||

По документам сдан, что еще нужно?

Гость||

Гость писал(a):

По документам сдан, что еще нужно?
По документам сдача была запланирована на 30 сентября 2020 года.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Почему-почему... окончен бал и свечи гаснут

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Зачем все это вообще строили!»]
Чтобы перед выборами пустить пыль в глаза доверчивых буртасов

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«На инженерном объекте специалисты проводят прочистку фильтров. Завершить работы планируется сегодня, 24 сентября», - сообщили в органе местного самоуправления.
Плохие фильтры и/или плохая вода?

Гость||

В мэрии объяснили: все.

Гость||

Гость писал(a):

Плохие фильтры и/или плохая вода?
и то и другое, и руководство...

Гость||

Гость писал(a):

В мэрии объяснили: все.
Плохая вода, фонтан и фильтры?

Гость||

Фильтра расходный материал, прохавали тему!?

Чем чаще менять и почищать тем больше денег можно освоить.

Гость||

Мигрек полетел - самая лучшая отмазка по любому поводу. А то - фильтры, фильтры.

Гость||

И он принимается строить библиотечные здания стоимостью в восемьдесят миллионов долларов, и единственные, кому от этого польза, – маляры да каменщики, работающие на этой стройке.

– А где же книги? – интересуются библиофилы.

– А мне-то откуда знать! – ответствует этот некто. – Я обещал вам библиотеки – получите. Если б я предложил вам подмоченные акции стального треста, вы что, потребовали бы и воду из них в хрустальных графинах? Проваливайте-ка отсюда, да поживее!..

Гость||

Да потомучто, горячую воду отключили вот и не работает.

Гость||

Как завыла, загудела....

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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