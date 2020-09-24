В мэрии Пензы объяснили, почему фонтан на Московской не работает

24.09.2020 | 10:44

В четверг, 24 сентября, пресс-служба администрации Пензы объяснила, почему новый фонтан на улице Московской не работает.

Жалобы по поводу нефункционирующего объекта горожане стали высказывать в социальных сетях. Их возмутило, что фонтан, ради которого многие приезжают в центр из других районов, не действует: ни в динамическом режиме, ни под музыку - никак.

«Зачем все это вообще строили!» - высказался подписчик группы «Черный список Пенза» во «ВКонтакте».

В мэрии пояснили, что отключение временное, ситуация скоро разрешится.

«На инженерном объекте специалисты проводят прочистку фильтров. Завершить работы планируется сегодня, 24 сентября», - сообщили в органе местного самоуправления.