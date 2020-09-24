В Пензе новый фонтан заработал после прочистки

24.09.2020 | 11:26

Фонтан в центре Пензы заработал после прочистки. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщила пресс-служба администрации города.

«В сентябре объект продолжит функционировать по ранее публиковавшемуся графику», - уточнили в мэрии.

Открывшееся 5 сентября гидротехническое сооружение несколько последних дней огорчало пензенцев. Их возмущало, что фонтан, ради которого многие приезжают в центр из других районов, не действует: ни в динамическом режиме, ни под музыку - никак.

В мэрии поясняли, что отключение временное, ситуация скоро разрешится.

«На инженерном объекте специалисты проводят прочистку фильтров. Завершить работы планируется сегодня, 24 сентября», - сообщали в органе местного самоуправления.

По графику на сентябрь в динамическом режиме со сменой водной картины объект должен работать с 10:00 до 10:20, с 11:00 до 11:20, с 13:00 до 13:20, с 14:00 до 14:20, с 15:00 до 15:20, с 16:00 до 16:20, с 17:00 до 17:20, с 18:00 до 18:20 и с 20:00 до 20:20 (в общей сложности - три часа).

В стационарном режиме, то есть без смены водной картины, фонтану положено функционировать с 10:20 до 11:00, с 11:20 до 13:00, с 13:20 до 14:00, с 14:20 до 15:00, с 15:20 до 16:00, с 16:20 до 17:00, с 17:20 до 18:00, с 18:20 до 19:30, с 20:20 до 22:00 (в общей сложности - восемь часов с половиной). С 19:30 до 20:00 для публики станут устраивать музыкальное шоу.