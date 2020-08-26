Сетевое издание|18+|Среда|26 авг 2020|22:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В съемках фильма о священномученике принимает участие Латвия

Печать

В Пензе приступили к съемкам документального фильма о священномученике Иоанне Рижском. К области он имеет самое прямое отношение: был архиепископом Пензенским и Саранским в один из самых сложных исторических периодов - в разгар революционного лихолетья с 1918 по 1921 год.

Был ранен, а затем в Латвии, где как первосвященник много сделал для укрепления позиций православной церкви, был зверски замучен и убит, по одной версии, представителями Красного Интернационала, по другой - теми, кто был против сохранения канонической связи с Московской патриархией.

«Только лишь благодаря силе его слова, его мужеству эта церковь и сейчас продолжает жить. Понятно, что не в буквальном смысле, а в смысле того, что его молитвенное предстательство сегодня у престола Божьего также помогает всем нам», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Фильм - совместный проект Пензенской епархии и Латвийской православной церкви. Автор сценария и режиссер - журналист из Санкт-Петербурга Николай Васильев, известный своими работами на исторические, культурные и религиозные темы.

В образе священномученика Иоанна (в миру Ивана Поммера) - протоиерей Алексей Ладыгин, кандидат богословия, помощник настоятеля Богоявленского храма в Пензе.

«Этот фильм будет полезен очень многим слоям нашего общества - как в Латвии, так и в России. И самое главное, что мы должны из всего этого извлечь, - то, что личность владыки Иоанна свята как для латышей, так и для русских людей», - рассказал Серафим.

Премьера фильма «Священномученник Иоанн Рижский. На страстном пути» должна состояться в декабре 2020 года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Шо за схемки??

Гость||

Да насрать

Гость||

НА СВЕТСКОМ САЙТЕ,В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ.КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОПАГАНДА ВЫМЫСЛОВ. ЕСТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ САЙТЫ,ФЛАГ В РУКИ И ПОПУТНОГО ВЕТРА.

Гость||

На религиозном сайте сидит святой. Для светского сайта мужик с ожирением.

Вот Вам два разных восприятия одной картинки.

Гость||

Гость писал(a):

На религиозном сайте сидит святой.
Если не секрет,ХТО ТАКОЙ?ФОКУСНИК-ЧАСОВЩИК?

Гость||

Это мы ужепоняли.

Гость||

По его словам, идет выкачивание прибыли из компании во Францию, Швейцарию, офшоры на Кипре. По его словам, это «печальная история». «Бесконтрольное выкачивание денег без всяких обязательств, связанных с инвестициями, это такая печальная история», — отметил президент.

Путин поручил правительству Михаила Мишустина и властям Башкирии разобраться с выводом денег БСК в офшоры. Генпрокуратура уже начала проверку законности сокращения доли государства в Башкирской содовой компании.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте