В съемках фильма о священномученике принимает участие Латвия

26.08.2020 | 19:24

В Пензе приступили к съемкам документального фильма о священномученике Иоанне Рижском. К области он имеет самое прямое отношение: был архиепископом Пензенским и Саранским в один из самых сложных исторических периодов - в разгар революционного лихолетья с 1918 по 1921 год.

Был ранен, а затем в Латвии, где как первосвященник много сделал для укрепления позиций православной церкви, был зверски замучен и убит, по одной версии, представителями Красного Интернационала, по другой - теми, кто был против сохранения канонической связи с Московской патриархией.

«Только лишь благодаря силе его слова, его мужеству эта церковь и сейчас продолжает жить. Понятно, что не в буквальном смысле, а в смысле того, что его молитвенное предстательство сегодня у престола Божьего также помогает всем нам», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Фильм - совместный проект Пензенской епархии и Латвийской православной церкви. Автор сценария и режиссер - журналист из Санкт-Петербурга Николай Васильев, известный своими работами на исторические, культурные и религиозные темы.

В образе священномученика Иоанна (в миру Ивана Поммера) - протоиерей Алексей Ладыгин, кандидат богословия, помощник настоятеля Богоявленского храма в Пензе.

«Этот фильм будет полезен очень многим слоям нашего общества - как в Латвии, так и в России. И самое главное, что мы должны из всего этого извлечь, - то, что личность владыки Иоанна свята как для латышей, так и для русских людей», - рассказал Серафим.

Премьера фильма «Священномученник Иоанн Рижский. На страстном пути» должна состояться в декабре 2020 года.