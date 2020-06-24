Мэрия Пензы: Рисунок на разрушенном объекте никто не согласовывал

24.06.2020 | 11:51

В администрации Пензы прокомментировали снос здания, на стене которого было размещено граффити с благодарностью врачам, борющимся против коронавирусной инфекции.

Арт-объект создал пензенец Алексей Февралев ко Дню России. Рисунок был нанесен на ветхую стену в районе Оборонительного вала на улице Кирова. Там сейчас идет реконструкция. 23 июня в соцсетях появились фотографии остатков стены.

В пресс-службе мэрии пояснили порталу PenzaInform.ru, что разрушенный объект является частной собственностью и граффити на нем никто не согласовывал, в противном случае можно было бы выбрать другое место для рисунка.

В частности, для творчества художников, работающих в стиле граффити, согласована стена военного городка, протянувшаяся вдоль Олимпийской аллеи.

Рисунок успел полюбиться горожанам, и его уничтожение стало шоком для многих из них. Один из жителей Пензы обратился в Instagram к губернатору Ивану Белозерцеву и рассказал, что его друг готов был приехать из Сызрани, чтобы сфотографироваться на фоне изображенного медработника с ангельскими крыльями.

«Это был глоток прекрасной новизны. И вот его снесли, и приятель мой не успел, и друзья мои вместе со мной расстроены, и многие жители города расстроены. Я понимаю, что там ведутся реставрационные работы, но хоть стенку можно было бы оставить. Верните арт-объект городу, на том же месте, на новой кирпичной стеночке, верните крылья людям, и они будут улыбаться», - попросил горожанин.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал разобраться в ситуации с уничтожением стены. А автор работы заявил, что готов сделать рисунок в другом месте.