Сетевое издание|18+|Среда|24 июн 2020|12:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Мэрия Пензы: Рисунок на разрушенном объекте никто не согласовывал

Печать

В администрации Пензы прокомментировали снос здания, на стене которого было размещено граффити с благодарностью врачам, борющимся против коронавирусной инфекции.

Арт-объект создал пензенец Алексей Февралев ко Дню России. Рисунок был нанесен на ветхую стену в районе Оборонительного вала на улице Кирова. Там сейчас идет реконструкция. 23 июня в соцсетях появились фотографии остатков стены.

В пресс-службе мэрии пояснили порталу PenzaInform.ru, что разрушенный объект является частной собственностью и граффити на нем никто не согласовывал, в противном случае можно было бы выбрать другое место для рисунка.

В частности, для творчества художников, работающих в стиле граффити, согласована стена военного городка, протянувшаяся вдоль Олимпийской аллеи.

Рисунок успел полюбиться горожанам, и его уничтожение стало шоком для многих из них. Один из жителей Пензы обратился в Instagram к губернатору Ивану Белозерцеву и рассказал, что его друг готов был приехать из Сызрани, чтобы сфотографироваться на фоне изображенного медработника с ангельскими крыльями.

«Это был глоток прекрасной новизны. И вот его снесли, и приятель мой не успел, и друзья мои вместе со мной расстроены, и многие жители города расстроены. Я понимаю, что там ведутся реставрационные работы, но хоть стенку можно было бы оставить. Верните арт-объект городу, на том же месте, на новой кирпичной стеночке, верните крылья людям, и они будут улыбаться», - попросил горожанин.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал разобраться в ситуации с уничтожением стены. А автор работы заявил, что готов сделать рисунок в другом месте.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/penza_live
0
0
0
0
 
Гость||

Сколько стоит СОГЛАСОВАНИЕ?

Гость||

Как будто его закрасили! Теперь всю жизнь здание не сносить? Просто нужно в другом месте нарисовать заново!

Гость||

тю! значит рисунок в центре города разместили самовольно, и никто художника не остановил???? вы, ребята, уже так врете, что сами верите??????

Гость||

Гость писал(a):

Сколько стоит СОГЛАСОВАНИЕ?
Хотел кинуть мэрию на бабки. Накося выкуси. Думал мы стирать или завешивать будем? А вот такой вариант как тебе? Креативно? Урок вам на будущее.

Гость||

Губеру то в чём сейчас разбираться

Гость||

Это граффити было великолепно,если художник не против повторить его,предлагаю нарисовать его на стене одной из больниц города по согласованию с градоначальниками и в более объемном формате.

Гость||

Ну то есть художник рисовал на оживленной магистрали несколько часов и владельцы частной собственности никак не отозвались на это по факту- хулигантсво? ерунда...

Гость||

согласовывать надо с губером ведь если что он потом будет разбираться

Гость||

Граффити было далеко не шедевр, во многих городах, например, в Казани, намного лучше. И главное - не на месте. Автор думал, что если медику пририсовать крылышки, то рядом с церковью никто не посмеет замахнуться на святое? Ну ясно же было, что полуразрушенную будку снесут в процессе реконструкции вала - не вписывалась.

Гость||

Если граффитист разрисовывает понравившиеся лично ему стены лично им выбранными сюжетами, чем он отличается от вандала? Согласуй с худсоветом или кто там у нас главный по настенным рисункам, и твори. Желательно не в историческом центре, а на торцах хрущевок, например. Там, что не намалюй, все украсит.

Гость||

МРАЗИ!

Гость||

В мэрии одни идиоты.

Гость||

Гость писал(a):

И главное - не на месте. Автор думал, что если медику пририсовать крылышки,
Так снос планировали только в сентябре, зачем спешить. Хуже то не стало.

Гость||

Гость писал(a):

Так снос планировали только в сентябре, зачем спешить.
В сентябре уже выборы. Приходится спешить. Деятельность показать.

Гость||

Гость писал(a):

В сентябре уже выборы. Приходится спешить. Деятельность показать.
На Бакунинском мосту тренируйтесь.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте