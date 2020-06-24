Белозерцев обещал разобраться с уничтожением арт-объекта на Кирова

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал разобраться в ситуации с уничтожением арт-объекта в центре Пензы.
Ранее сообщалось, что у Оборонительного вала на улице Кирова снесли стену, на которой ко Дню России было размещено граффити с благодарностью медикам, борющимся против коронавирусной инфекции.
О случившемся Белозерцев узнал из соцсетей.
«Я обязательно разберусь в этой истории», - написал глава региона.
Автор работы Алексей Февралев выступил с инициативой сделать рисунок в другом месте.
«Я готов повторить ее на новой стене. И готов сделать еще много стен и фасадов для Пензы. Мне пришла идея сделать серию «Люди труда». У меня есть много идей, как украсить город. На 9 мая сорвалась роспись набережной ростка по моим эскизам. Если хотите, было бы здорово встретиться и обсудить», - написал он Белозерцеву в Instagram.
Тот пока не отреагировал на предложение.
Ранее Алексей Февралев утверждал, что идея граффити принадлежит не ему, а сотрудникам городской администрации. По словам художника, о сносе здания его не предупредили ни чиновники, ни его собственник. Почему для работы не выбрали другое место, неизвестно.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Прокуратура.....ауу...возбудись