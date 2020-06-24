Белозерцев обещал разобраться с уничтожением арт-объекта на Кирова

24.06.2020 | 09:56

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал разобраться в ситуации с уничтожением арт-объекта в центре Пензы.

Ранее сообщалось, что у Оборонительного вала на улице Кирова снесли стену, на которой ко Дню России было размещено граффити с благодарностью медикам, борющимся против коронавирусной инфекции.

О случившемся Белозерцев узнал из соцсетей.

«Я обязательно разберусь в этой истории», - написал глава региона.

Автор работы Алексей Февралев выступил с инициативой сделать рисунок в другом месте.

«Я готов повторить ее на новой стене. И готов сделать еще много стен и фасадов для Пензы. Мне пришла идея сделать серию «Люди труда». У меня есть много идей, как украсить город. На 9 мая сорвалась роспись набережной ростка по моим эскизам. Если хотите, было бы здорово встретиться и обсудить», - написал он Белозерцеву в Instagram.

Тот пока не отреагировал на предложение.

Ранее Алексей Февралев утверждал, что идея граффити принадлежит не ему, а сотрудникам городской администрации. По словам художника, о сносе здания его не предупредили ни чиновники, ни его собственник. Почему для работы не выбрали другое место, неизвестно.