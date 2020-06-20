Сетевое издание|18+|Суббота|20 июн 2020|20:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе объявлен конкурс среди художников-граффитистов

Печать

Обшарпанная стена Пензенского артинститута превратится в арт-объект - в городе пройдет фестиваль граффити. Уличные художества совсем скоро должны украсить бетонную изгородь.

Мероприятие приурочено ко Дню молодежи России. Заявки и эскизы рисунков принимаются на сайте молодежного центра «Юность».

«Главное - чтобы это были именно авторские работы, а не «содранные» откуда-то из интернета. 26-го числа конкурсная комиссия выберет несколько работ, которые мы хотим воплотить на стене вдоль Олимпийской аллеи», - пояснил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Еще одним условием для участия в конкурсе является тема 75-летия Победы. В своем творчестве художникам необходимо отобразить места сражений, события, героев - все, что связано с Великой Отечественной войной.

Задача сложная, особенно для тех, кто увлекается граффити. Должен получиться не просто абстрактный рисунок или надпись - здесь важны эмоции людей, передать которые с помощью баллончика с краской не так легко.

«Одна из задач этого конкурса - явить положительный пример искусства граффити, показать, что оно может быть красивым, эстетичным, востребованным», - добавил Владислав Чесноков.

30 июня состоится финальный тур фестиваля. Красками уличных художников обеспечат, во времени ограничивать не станут.

Предположительно, на стену, которую предварительно подготовят, нанесут три изображения. В 2021 году - еще столько же, но уже на другую тему. В итоге через несколько лет вся бетонная конструкция будет расписана граффити.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Бетонный новострой на Советской площади будут разрисовывать?

Гость||

Конкурс объявлен, соревновательность подразумевает награду . Что грамота и рукопожатие? Или уже кончились «призовые»?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте