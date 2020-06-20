В Пензе объявлен конкурс среди художников-граффитистов

20.06.2020 | 19:15

Обшарпанная стена Пензенского артинститута превратится в арт-объект - в городе пройдет фестиваль граффити. Уличные художества совсем скоро должны украсить бетонную изгородь.

Мероприятие приурочено ко Дню молодежи России. Заявки и эскизы рисунков принимаются на сайте молодежного центра «Юность».

«Главное - чтобы это были именно авторские работы, а не «содранные» откуда-то из интернета. 26-го числа конкурсная комиссия выберет несколько работ, которые мы хотим воплотить на стене вдоль Олимпийской аллеи», - пояснил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Еще одним условием для участия в конкурсе является тема 75-летия Победы. В своем творчестве художникам необходимо отобразить места сражений, события, героев - все, что связано с Великой Отечественной войной.

Задача сложная, особенно для тех, кто увлекается граффити. Должен получиться не просто абстрактный рисунок или надпись - здесь важны эмоции людей, передать которые с помощью баллончика с краской не так легко.

«Одна из задач этого конкурса - явить положительный пример искусства граффити, показать, что оно может быть красивым, эстетичным, востребованным», - добавил Владислав Чесноков.

30 июня состоится финальный тур фестиваля. Красками уличных художников обеспечат, во времени ограничивать не станут.

Предположительно, на стену, которую предварительно подготовят, нанесут три изображения. В 2021 году - еще столько же, но уже на другую тему. В итоге через несколько лет вся бетонная конструкция будет расписана граффити.