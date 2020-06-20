Озвучены условия въезда в Заречный по талонам

20.06.2020 | 13:00

В связи с переходом Пензенской области на второй этап снятия ограничений смягчаются условия въезда в Заречный.

С 13 апреля выезд из закрытого административно-территориального образования и въезд в него осуществляется по согласованию с администрацией. Зареченцам, занятым в пределах города, оформили пропуска для передвижения к месту работы и обратно. Тем, кто трудился в Пензе, специальные разрешения оформлялись по заявке руководителей.

С 22 июня снимается часть ограничений, которые касались въезда граждан в Заречный по талонам (вкладышам) к пропуску.

Однако есть ряд условий. Въезд по талону будет разрешен при наличии справки с отрицательным результатом тестирования на коронавирус. Срок давности анализа должен составлять не более двух дней.

Как пояснил глава города Олег Климанов, это правило коснется тех, кто въезжает в Заречный на продолжительный период, так как требование 14-дневной самоизоляции для всех вновь прибывших сохраняется.

«Ежедневно ездить по талону в Заречный и обратно не получится. Такой порядок сохранится на время действия режима повышенной готовности - пока по 30 июня», - сообщили в управлении общественных связей администрации города.