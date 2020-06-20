Сетевое издание|18+|Суббота|20 июн 2020|14:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Озвучены условия въезда в Заречный по талонам

Печать

В связи с переходом Пензенской области на второй этап снятия ограничений смягчаются условия въезда в Заречный.

С 13 апреля выезд из закрытого административно-территориального образования и въезд в него осуществляется по согласованию с администрацией. Зареченцам, занятым в пределах города, оформили пропуска для передвижения к месту работы и обратно. Тем, кто трудился в Пензе, специальные разрешения оформлялись по заявке руководителей.

С 22 июня снимается часть ограничений, которые касались въезда граждан в Заречный по талонам (вкладышам) к пропуску.

Однако есть ряд условий. Въезд по талону будет разрешен при наличии справки с отрицательным результатом тестирования на коронавирус. Срок давности анализа должен составлять не более двух дней.

Как пояснил глава города Олег Климанов, это правило коснется тех, кто въезжает в Заречный на продолжительный период, так как требование 14-дневной самоизоляции для всех вновь прибывших сохраняется.

«Ежедневно ездить по талону в Заречный и обратно не получится. Такой порядок сохранится на время действия режима повышенной готовности - пока по 30 июня», - сообщили в управлении общественных связей администрации города.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Главное в'ехать

Д-р Шаффхаузен||

На самом деле надо проводить денежно-вещевую лотерею для въезда в Заречный. Номера выигрышных билетов печатать в газете Молодой Ленинец.

Гость||

Грин карту выдавать)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте