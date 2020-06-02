Стало известно, положена ли воспитателям надбавка при пандемии

02.06.2020 | 17:24

Во вторник, 2 июня, в Управлении образования Пензы прокомментировали слухи о надбавке к заработной плате, якобы положенной сотрудникам дошкольных учреждений.

«Прошла информация, что детсадовским работникам, кто работал в карантин, будет выплата. Правда это или фейк?» - поинтересовалась одна из читательниц портала.

Начальник управления Юрий Голодяев опроверг сведения о дополнительных выплатах.

«Согласно Указу Президента РФ № 26 от 25.03.2020, сотрудники дошкольных организаций не входят в перечень работников, которым предусмотрены надбавки к заработной плате в период режима повышенной готовности в регионе», - говорится в документе за подписью Голодяева.

Детсады более двух месяцев работают в режиме дежурных групп. Сейчас их посещают более 2 000 ребят, тогда как в обычное время малышей было свыше 29 000.

Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 14 июня. Второй этап снятия ограничений, на котором предполагается возобновление работы образовательных организаций, станет возможным, когда коэффициент количества заражений будет меньше 0,8. Сейчас он составляет 0,98.