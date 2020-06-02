Стало известно, положена ли воспитателям надбавка при пандемии

Во вторник, 2 июня, в Управлении образования Пензы прокомментировали слухи о надбавке к заработной плате, якобы положенной сотрудникам дошкольных учреждений.
«Прошла информация, что детсадовским работникам, кто работал в карантин, будет выплата. Правда это или фейк?» - поинтересовалась одна из читательниц портала.
Начальник управления Юрий Голодяев опроверг сведения о дополнительных выплатах.
«Согласно Указу Президента РФ № 26 от 25.03.2020, сотрудники дошкольных организаций не входят в перечень работников, которым предусмотрены надбавки к заработной плате в период режима повышенной готовности в регионе», - говорится в документе за подписью Голодяева.
Детсады более двух месяцев работают в режиме дежурных групп. Сейчас их посещают более 2 000 ребят, тогда как в обычное время малышей было свыше 29 000.
Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 14 июня. Второй этап снятия ограничений, на котором предполагается возобновление работы образовательных организаций, станет возможным, когда коэффициент количества заражений будет меньше 0,8. Сейчас он составляет 0,98.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
А за что надбавку то хотели?