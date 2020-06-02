В Пензе детские сады посещают 2 000 малышей из 29 000

02.06.2020 | 15:03

Во вторник, 2 июня, на аппаратном совещании в администрации Пензы обсудили переход региона на первый этап смягчения режима повышенной готовности и работу дошкольных учреждений.

С 1 июня открылось около 80% городских предприятий, так что многие пензенцы отправились на работу. Однако детсады по-прежнему действуют в режиме дежурных групп.

Замглавы администрации Сергей Волков сообщил, что в настоящее время учреждения посещают более 2 000 детей, тогда как в обычное время их свыше 29 000 человек.

«В каждой группе проводится ежедневный утренний фильтр, термометрия как детей, так и персонала, регулярная обработка поверхностей дезинфицирующими средствами, проветривание помещений и другие необходимые меры профилактики», - уточнили в пресс-службе администрации.

Мэр города Андрей Лузгин поручил проанализировать потребность в открытии дополнительных групп в детских садах.

Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 14 июня. Второй этап снятия ограничений, на котором предполагается возобновление работы образовательных организаций, станет возможным, когда коэффициент количества заражений будет меньше 0,8. Сейчас он составляет 0,98.