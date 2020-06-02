В Пензе детские сады посещают 2 000 малышей из 29 000

Во вторник, 2 июня, на аппаратном совещании в администрации Пензы обсудили переход региона на первый этап смягчения режима повышенной готовности и работу дошкольных учреждений.
С 1 июня открылось около 80% городских предприятий, так что многие пензенцы отправились на работу. Однако детсады по-прежнему действуют в режиме дежурных групп.
Замглавы администрации Сергей Волков сообщил, что в настоящее время учреждения посещают более 2 000 детей, тогда как в обычное время их свыше 29 000 человек.
«В каждой группе проводится ежедневный утренний фильтр, термометрия как детей, так и персонала, регулярная обработка поверхностей дезинфицирующими средствами, проветривание помещений и другие необходимые меры профилактики», - уточнили в пресс-службе администрации.
Мэр города Андрей Лузгин поручил проанализировать потребность в открытии дополнительных групп в детских садах.
Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 14 июня. Второй этап снятия ограничений, на котором предполагается возобновление работы образовательных организаций, станет возможным, когда коэффициент количества заражений будет меньше 0,8. Сейчас он составляет 0,98.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Пора уже открывать детские сады, родителей на работу выгнали к бабушкам нельзя, что делать детей одних оставлять!