Сетевое издание|18+|Вторник|2 июн 2020|16:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе детские сады посещают 2 000 малышей из 29 000

Печать

Во вторник, 2 июня, на аппаратном совещании в администрации Пензы обсудили переход региона на первый этап смягчения режима повышенной готовности и работу дошкольных учреждений.

С 1 июня открылось около 80% городских предприятий, так что многие пензенцы отправились на работу. Однако детсады по-прежнему действуют в режиме дежурных групп.

Замглавы администрации Сергей Волков сообщил, что в настоящее время учреждения посещают более 2 000 детей, тогда как в обычное время их свыше 29 000 человек.

«В каждой группе проводится ежедневный утренний фильтр, термометрия как детей, так и персонала, регулярная обработка поверхностей дезинфицирующими средствами, проветривание помещений и другие необходимые меры профилактики», - уточнили в пресс-службе администрации.

Мэр города Андрей Лузгин поручил проанализировать потребность в открытии дополнительных групп в детских садах.

Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 14 июня. Второй этап снятия ограничений, на котором предполагается возобновление работы образовательных организаций, станет возможным, когда коэффициент количества заражений будет меньше 0,8. Сейчас он составляет 0,98.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Пора уже открывать детские сады, родителей на работу выгнали к бабушкам нельзя, что делать детей одних оставлять!

Гость||

Предприятия работают, а в сад принимают со справками родителей с места работы, только не все предприятия их пишут, эти справки

Гость||

Какие сады, каждый день выявляют по 85 случаев. Когда по 20 было- все дома сидели, а по 85 открывать. Где логика? Тогда работников садов надо тестировать на короновирус

Гость||

Да в сады чаще рвутся те, кто дома сидят. Куча мамаш, которые приходят в сад и возмущаются почему их чад не берут в сад, ведь они (мамочки) очень устали с ними дома а дети безуууууумно хотят в садик

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте