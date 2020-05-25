Пензенская область не готова к снятию ограничений

25.05.2020 | 09:21

Эпидситуация по новой коронавирусной инфекции все еще не позволяет приступить к снятию режима повышенной готовности в Пензенской области. Об этом заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин во время совещания, состоявшегося в понедельник, 25 мая.

По его словам, эпидситуация по COVID-19 в области остается неблагополучной. Высокие темпы распространения заболеваемости связаны с разрастанием числа первичных источников инфекции.

«Очевиден основной риск заражения в семьях, медицинских организациях, в общежитиях и закрытых коллективах», - констатировал Перекусихин.

В настоящее время Пензенская область занимает 36-е место среди регионов РФ. Более половины заболевших (51,3%) зарегистрированы в Пензе, но сейчас идет активное смещение заболеваемости в сторону районов.

Всего в регионе выявлено 1 024 очага коронавирусной инфекции. Однако большая часть источников заражения (58,2%) не определена.

«Существующие темпы прироста позволяют обеспечить оказание квалифицированной медицинской помощи заболевшим», - подчеркнул Перекусихин.

Он назвал главной задачей, стоящей в регионе, не допустить увеличения этих темпов. В Пензенской области пока необходимо сохранять режим повышенной готовности, включая обязанность самоизоляции для граждан (особенно тех, кто старше 65 лет).

По данным на воскресенье, 24 мая, в Пензенской области 1 709 заразившихся. 1 255 выздоровели, 15 человек скончались.