Названо количество вновь заболевших коронавирусом в Пензенской области

09.05.2020 | 11:04

По состоянию на субботу, 9 мая, в Пензе за сутки обнаружено 45 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе составило 723 человека.

Накануне было выявлено 43 пациента с COVID-19 в возрасте от 19 до 85 лет.

Пациенты - жители Пензы, Заречного, Кузнецка, Городищенского, Лунинского, Нижнеломовского, Малосердобинского, Сосновоборского, Колышлейского, Белинского, Пензенского, Шемышейского, Пачелмского, Земетчинского и Сердобского районов.

За время с момента регистрации коронавируса в Пензенской области выздоровел 301 человек. Рекордное число выписавшихся (55) было зарегистрировано 8 мая.

За этот же период 8 человек скончались.