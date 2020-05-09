Общество

Названо количество вновь заболевших коронавирусом в Пензенской области

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По состоянию на субботу, 9 мая, в Пензе за сутки обнаружено 45 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе составило 723 человека.

Накануне было выявлено 43 пациента с COVID-19 в возрасте от 19 до 85 лет.

Пациенты - жители Пензы, Заречного, Кузнецка, Городищенского, Лунинского, Нижнеломовского, Малосердобинского, Сосновоборского, Колышлейского, Белинского, Пензенского, Шемышейского, Пачелмского, Земетчинского и Сердобского районов.

За время с момента регистрации коронавируса в Пензенской области выздоровел 301 человек. Рекордное число выписавшихся (55) было зарегистрировано 8 мая.

За этот же период 8 человек скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Больницы справляются? Пневмонии тоже прибавилось?

Гость||

https://www.youtube.com/watch?v=dNnnBfNoqPY

Парад в Беларуси онлайн.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

за сутки обнаружено 45 новых случаев заболевания коронавирусом
А каким образом вы диагностировали у них заболевание? У них у всех наблюдается клиническая картина, характерная при COVID-19 и им всем сделали КТ, которая выявила изменение в легких?

Или вы полностью извратили все процедуры (создаваемы кровью и смертями на протяжении 200 лет) и ставите диагноз на всего лишь основании мазков из носоглотки?

Гость||

Самое время выходить из карантина!

Гость||

На основании КТ и мазка ставят диагноз, умник

Гость||

А вы я смотрю прям спец в вопросе определения короны??)))

Имя: Гость
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