Из пензенских больниц после коронавируса выписали 55 человек

08.05.2020 | 19:08

Число жителей Пензенской области, излечившихся от новой коронавирусной инфекции, превысило 300. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 55!!! человек. Общее число выздоровевших - 301», - написала Черемушкина.

Согласно последним официальным данным, число подтвержденных диагнозов «коронавирусная инфекция» в Пензенской области - 678. Прирост за сутки составил 43 случая. Вирус подтвердился у пациентов из Пензы (21 человек), Городищенского (6), Лунинского (3), Нижнеломовского (2) районов. В Заречном, Кузнецке, Малосердобинском, Сосновобороском, Нижнеломовском, Колышлейском, Белинском, Пензенском, Шемышейском, Пачелмском, Заметчинском, Сердобском районах зафиксировано по одному случаю.

Статистика отстает от реальной картины на 2-4 дня. Это связано с чрезмерной загруженностью лабораторий.

За весь период пандемии в Пензенской области скончались мужчины 42, 56, 70, 75 и 86 лет и женщины 71, 77 и 50 лет. Все больные страдали от различных сопутствующих заболеваний.

Кроме того, известно о смерти фельдшера и водителя скорой медицинской помощи. У обоих была пневмония.