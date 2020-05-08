Опубликованы данные о том, где выявлены новые случаи коронавируса

08.05.2020 | 12:03

Пензенский оперативный штаб уточнил населенные пункты, где по состоянию на пятницу, 8 мая, зарегистрировано 43 вновь выявленных случая заболевания коронавирусной инфекцией.

21 человек заболел в областном центре, 6 - в Городищенском районе. 3 - в Лунинском, 2 - в Нижнеломовском.

По 1 пациенту выявлено в Заречном и Кузнецке, а также в Малосердобинском, Сосновоборском, Колышлейском, Белинском, Пензенском, Шемышейском, Пачелмском, Земетчинском и Сердобском районах.

Всего с начала регистрации первого заболевшего в Пензенской области COVID-19 диагностирован у 678 пациентов. Дольше всего держался «чистым» от коронавирусной инфекции Неверкинский район, однако 7 мая стало известно об одном заболевшем жителе.

В общей сложности в вирусологической лаборатории было обследовано 21 369 человек, проведено 22 194 исследования. В лечебной сети проведено 21 064 теста, проверены 19 632 жителя региона.