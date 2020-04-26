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Общество

Работающие в период эпидемии пензенские предприятия проверят

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В Пензенской области предприятия, которые не обеспечивают безопасность сотрудников во время эпидемии коронавируса, закроют.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, внепланово проверить организации, продолжающие функционировать в условиях режима повышенной готовности, поручил губернатор Иван Белозерцев. Сотрудники управления Роспотребнадзора области проконтролируют наличие индивидуальных средств защиты, дезинфицирующих средств, соблюдение социальной дистанции.

В конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции в области приостановили функционирование большинство предприятий. Работу продолжили лишь аптеки, магазины, социальные и медицинские учреждения, предприятия с непрерывной деятельностью, ресурсоснабжающие организации, пенсионный фонд, фонды соцстраха и ОМС, органы власти, правоохранители.

Постепенно список предприятий расширялся. В перечень включили фирмы, занятые на весенних полевых работах и оказывающие складские, транспортно-логистические услуги в сельскохозяйственной отрасли.

С 8 апреля приступили к работе магазины по продаже мобильных телефонов и планшетов, а также салоны оптики. В общий список добавили компании, исполняющие государственный оборонный заказ, а также осуществляющие поставку продукции в рамках экспортных контрактов.

17 апреля стало известно, что к работе вернутся компании, оказывающие услуги по установке, настройке и ремонту оборудования для спутниковой связи и телевидения, приему спутникового и цифрового телевидения, а также военкоматы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Надо конкретнее: почему ВСЕ мойки не закроет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

функционировать в условиях режима повышенной готовности, поручил губернатор Иван Белозерцев
Деньги в казне кончились!

Гость||

Иван что ты сделал с валом,с фонтаном,с набережной и вообще со всей Пензой!это ЖЕСТЬ.

Гость||

Гость писал(a):

Дурачек с похмелья пишит
Молодец - сознался. А ты только с похмелья такой самокритичный?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

продолжающие функционировать в условиях режима повышенной готовности, поручил губернатор Иван Белозерцев.
На каком основании объявлен этот "режим"? Разве Иа Белозерцев подписал сие постановление? На сайте правовой информации документ без подписи и без гербовой печати.

Имя: Гость
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