В Пензе госпиталь для ветеранов войн готов принять пациентов с COVID-19

20.04.2020 | 19:40

В Пензенской области увеличено количество мест для лечения заболевших новой коронавирусной инфекцией. Так, в госпитале для ветеранов войн освобождено 230 коек на случай, если число пациентов с COVID-19 продолжит расти и другие учреждения здравоохранения окажутся перегружены.

Губернатор Иван Белозерцев осмотрел палаты, в которых зараженным планируют оказывать помощь.

«Федеральный кардиологический центр готов оказать нам содействие, предоставив и специалистов, и аппараты ИВЛ. Для региона это, конечно, очень большая помощь и значительная поддержка в лечении тяжелых больных, которые могут появиться. Сейчас мы пока справляемся своими силами, но надо готовиться к худшему», - отметил он.

Отделение госпиталя, куда могут доставить пациентов с COVID-19, оснащены в соответствии с современными требованиями, в том числе оборудованием для пациентов с легочными заболеваниями, находящихся в тяжелом состоянии.

«Разводка кислорода сделана, он подведен. Сейчас есть 98 коек под кислородом», - сообщил Иван Белозерцев.

Кроме того, госпиталь ветеранов войн сможет предоставить и 50 реанимационных мест.

«Могу заверить, что мы окажем методическую помощь, поддержку людскими ресурсами, реаниматологами, если понадобится. Помимо оснащения, нужны еще и люди, и я, со своей стороны, могу пообещать, что мы область не оставим», - заявил главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владлен Базылев.

К счастью, пока эти палаты пустуют. Но если распространение коронавирусной инфекции продолжится, то в областном центре больным станут оказывать помощь и в госпитале для ветеранов войн.