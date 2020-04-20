Общество

В Пензе госпиталь для ветеранов войн готов принять пациентов с COVID-19

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В Пензенской области увеличено количество мест для лечения заболевших новой коронавирусной инфекцией. Так, в госпитале для ветеранов войн освобождено 230 коек на случай, если число пациентов с COVID-19 продолжит расти и другие учреждения здравоохранения окажутся перегружены.

Губернатор Иван Белозерцев осмотрел палаты, в которых зараженным планируют оказывать помощь.

«Федеральный кардиологический центр готов оказать нам содействие, предоставив и специалистов, и аппараты ИВЛ. Для региона это, конечно, очень большая помощь и значительная поддержка в лечении тяжелых больных, которые могут появиться. Сейчас мы пока справляемся своими силами, но надо готовиться к худшему», - отметил он.

Отделение госпиталя, куда могут доставить пациентов с COVID-19, оснащены в соответствии с современными требованиями, в том числе оборудованием для пациентов с легочными заболеваниями, находящихся в тяжелом состоянии.

«Разводка кислорода сделана, он подведен. Сейчас есть 98 коек под кислородом», - сообщил Иван Белозерцев.

Кроме того, госпиталь ветеранов войн сможет предоставить и 50 реанимационных мест.

«Могу заверить, что мы окажем методическую помощь, поддержку людскими ресурсами, реаниматологами, если понадобится. Помимо оснащения, нужны еще и люди, и я, со своей стороны, могу пообещать, что мы область не оставим», - заявил главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владлен Базылев.

К счастью, пока эти палаты пустуют. Но если распространение коронавирусной инфекции продолжится, то в областном центре больным станут оказывать помощь и в госпитале для ветеранов войн.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

"но надо готовиться к худшему», - отметил он."

Спасибо, Иван Александрович, обнадёжили.

Гость||

Выделили места прям рядом с роддомом! Это как?! Роженицы и малыши под угрозой окажуться

Гость||

19.57.

Ага, даешь расписку, мол согласен, хотя по полису ОМС должно быть бесплатно!

Но не платил, говорил что это -незаконно,и что удивительно,особо не настаивали.

Но,наверное,90% -платят,в кассу,но платят,а,куда деваться-операция!

А в ситуации с Короной, от Владлена даже обещаний никаких не надо-это приказ Правительства России-использовать Федеральные центры!

Как только вот "сердечным" больным, ведь от болезней сердца умирает гораздо больше людей!

Имя: Гость
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