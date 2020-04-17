Общество

Жителей области начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции

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До пятницы, 17 апреля, в Пензенской области правоохранители выявили более 100 нарушителей новой статьи КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания.

Новая статья вступила в силу 12 апреля. Ее нарушение грозит жителям региона, не соблюдавшим режим самоизоляции, штрафами от 1 до 30 тысяч рублей, а при повторном случае - до 50 тысяч.

«Полномочиями по составлению административных протоколов по этой статье наделены сотрудники органов внутренних дел и иных органов. Рассмотрение дел осуществляют судьи районных судов», - отметили в пресс-службе регионального УМВД России.

Режим самоизоляции начал действовать в регионе с 31 марта. Пензенцев попросили покидать свои жилища лишь в экстренных случаях, а также для похода в магазин, аптеку, больницу и для выгула питомцев.

Однако не все жители Пензы и области придерживаются правил. Так, 13 апреля губернатор Иван Белозерцев выразил обеспокоенность тем, что пензенцы начали выходить из изоляции. По его словам, низкий уровень ответственности стал наблюдаться с 9-го числа.

По данным «Яндекса» на 15:20 16 апреля, индекс самоизоляции в областном центре составил 2,4. 17-го он стал еще ниже - 2,1. Это означает, что на улице находится очень много людей.

Вечером 16 апреля Иван Белозерцев вновь обратился к пензенцам с призывом позаботиться о здоровье - своем и близких - и не выходить из дома без надобности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Какая статья то?

Гость||

Статья 20.6-1 КоАП

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По данным «Яндекса» на 15:20 16 апреля, индекс самоизоляции в областном центре составил 2,4. 17-го он стал еще ниже - 2,1.
Люди, вы с ума что ли сошли? Половина города на улицах! Уверен, что половина из этой половины вот вообще безо всякой срочности и надобности просто "гуляет". Пожалейте себя и родных. Одумайтесь. Сидите дома!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

нарушение грозит жителям региона, не соблюдавшим режим самоизоляции, штрафами от 1 до 30 тысяч рублей, а при повторном случае - до 50 тысяч.
penzainform.ru писал(a):
Режим самоизоляции начал действовать в регионе с 31 марта. Пензенцев попросили покидать свои жилища лишь в экстренных случаях, а также для похода в магазин, аптеку, больницу и для выгула питомцев.
Как все таки вывернуто. Попросили, не приказали, не обязали, не предписали... но за невыполнение просьбы будут наказывать.

Гость||

Гость писал(a):

Половина города на улицах!
а что уже запретили выходить?

Гость||

У нас народ с такой фантазией - столько причин напридумает.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

области правоохранители выявили более 100 нарушителей новой статьи КоАП РФ.
Часть населения по просьбе властей за свой счет попросили самоизолироваться. И за счет населения будет пополнятся бюджет в виде штрафов.

Гость||

Да это просто беззаконие ... довели воры страну до уровня Конго.

Гость||

Гость писал(a):

Пожалейте себя и родных. Одумайтесь. Сидите дома!
кушать хочется да еще за радости коммунальные счета приходят.

Гость||

Гость писал(a):

Пожалейте себя и родных. Одумайтесь. Сидите дома!
вот и сиди.

Гость||

Ахххаааха, мне нравится это время.

Гость||

Гость писал(a):

Люди, вы с ума что ли сошли? Половина города на улицах! Уверен, что половина из этой половины вот вообще безо всякой срочности и надобности просто "гуляет". Пожалейте себя и родных. Одумайтесь. Сидите дома!
Тоже самое "одумайтесь" хочется сказать и тем, кто по квартирам закрылся, у каждого своя правда, хотя правду о 2020-м годе мы не скоро узнаем, кто все это затеял, кому выгодно, кто умный, а кто дурак.

Гость||

Гость писал(a):

да еще за радости коммунальные счета приходят.
В данной ситуации нужно перестать оплачивать всё кроме еды. Кредиты, налоги, штрафы, ЖКХ, аренды, кап ремонт вообще не платить и тд и тп ...

Гость||

Гость писал(a):

да еще за радости коммунальные счета приходят.
В данной ситуации нужно перестать оплачивать всё кроме еды. Кредиты, налоги, штрафы, ЖКХ, аренды, кап ремонт вообще не платить и тд и тп ...

Гость||

Гость писал(a):

Кредиты, налоги, штрафы, ЖКХ, аренды, кап ремонт вообще не платить и тд и тп ...
Через год - другой ...частично что то можно начинать малыми частями закрывать. Но не более 50% от начального ценника.

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