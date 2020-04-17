Жителей области начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции

17.04.2020 | 13:03

До пятницы, 17 апреля, в Пензенской области правоохранители выявили более 100 нарушителей новой статьи КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания.

Новая статья вступила в силу 12 апреля. Ее нарушение грозит жителям региона, не соблюдавшим режим самоизоляции, штрафами от 1 до 30 тысяч рублей, а при повторном случае - до 50 тысяч.

«Полномочиями по составлению административных протоколов по этой статье наделены сотрудники органов внутренних дел и иных органов. Рассмотрение дел осуществляют судьи районных судов», - отметили в пресс-службе регионального УМВД России.

Режим самоизоляции начал действовать в регионе с 31 марта. Пензенцев попросили покидать свои жилища лишь в экстренных случаях, а также для похода в магазин, аптеку, больницу и для выгула питомцев.

Однако не все жители Пензы и области придерживаются правил. Так, 13 апреля губернатор Иван Белозерцев выразил обеспокоенность тем, что пензенцы начали выходить из изоляции. По его словам, низкий уровень ответственности стал наблюдаться с 9-го числа.

По данным «Яндекса» на 15:20 16 апреля, индекс самоизоляции в областном центре составил 2,4. 17-го он стал еще ниже - 2,1. Это означает, что на улице находится очень много людей.

Вечером 16 апреля Иван Белозерцев вновь обратился к пензенцам с призывом позаботиться о здоровье - своем и близких - и не выходить из дома без надобности.