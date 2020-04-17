Общество

Белозерцев призвал наказывать только очевидных нарушителей режима

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Противостояние распространению новой коронавирусной инфекции обсуждалось на совещании губернатора, состоявшемся в режиме видеоконференции в пятницу, 17 апреля.

Как доложил глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин, всего в Пензенской области зарегистрировано 119 коронавирусных больных, из них шестеро детей.

Наибольшее количество больных - люди старше 60 лет. Свыше 70% заболевших живут в Пензе. Также зафиксированы случаи коронавирусной инфекции в Кузнецке, Заречном, 15 районах области.

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул: «Очень важно отслеживать ситуацию в районах по тем людям, которые попали в зону риска и обязаны находиться на самоизоляции, чтобы они не заражали других». Он акцентировал внимание на превентивных мерах по отношению к очагам инфекции, нацелил на адресную работу с выявляемыми носителями коронавируса и контактными лицами.

Также глава региона напомнил о режиме самоизоляции, однако уточнил, что целесообразно штрафовать только очевидных нарушителей.

«Иван Белозерцев пояснил, что надо применять индивидуальный подход, чтобы, например, не пострадали одиноко проживающие люди, идущие за лекарствами в аптеку или за продуктами в ближайший магазин. Он еще раз напомнил, что волонтеры готовы прийти на помощь этим гражданам», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, более чем на 100 нарушителей режима самоизоляции уже составлены протоколы. Согласно новой статье КоАП РФ, им грозят штрафы от 1 до 30 тысяч рублей, а при повторном случае - до 50 тысяч.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это точно

Гость||

Иван тебе недоверяют 99,9%населения пензы

Гость||

А вирус для того кто был бедным станет ещё беднее а кто богатый богаче

Гость||

Всю Пензу разрушил фонтан разобрал Жесть.

Гость||

Блин, но что значит призвал. И каковы критерии очевидных нарушителей, как их доказать. Вот когда чел на работу идёт - понятно, справку показал - вопрос исчерпан.

Гость||

Полная бездарность!!!!!!!

Гость||

Такое впечатление что губернатор сидит онлайн в новостных группах и отслеживает комментарии. Только недавно писали про карантинных или идущих в магазин, кого штрафовать

Гость||

Пустое место. Ноль.

Гость||

Иван, сидим на самоизоляции... Соседи делают ремонт... Как быть? Целый день звук перфоратора.

Гость||

И так уже 3 недели сидим, сколько ещё будим сидеть,люди уже с ума сходят, уже трести начинает от слово самоизоляция

Гость||

А если ещё на месяц продлят,даже представить страшно что будит, люди и так уже озлобленные

Гость||

Ванюша самоизолируйся

Гость||

Гость писал(a):

Это точно
Про заболевших 65+ совершенно не верится. По стране и Москве совсем другая статистика: всего 5% заболевших 65+

Мотовилов (гость)||

penzainform.ru писал(a):

Наибольшее количество больных - люди старше 60 лет.
Такого не может быть. Нужно проверить работу чиновников. У меня такое впечатление, что губернатора обманывают.

Гость||

Гость писал(a):

Про заболевших 65+ совершенно не верится. По стране и Москве

А в Москве тоже хор ветеранов Серебряная прять?

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Имя: Гость
Комментарий:

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