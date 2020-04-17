Белозерцев призвал наказывать только очевидных нарушителей режима

17.04.2020 | 17:30

Противостояние распространению новой коронавирусной инфекции обсуждалось на совещании губернатора, состоявшемся в режиме видеоконференции в пятницу, 17 апреля.

Как доложил глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин, всего в Пензенской области зарегистрировано 119 коронавирусных больных, из них шестеро детей.

Наибольшее количество больных - люди старше 60 лет. Свыше 70% заболевших живут в Пензе. Также зафиксированы случаи коронавирусной инфекции в Кузнецке, Заречном, 15 районах области.

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул: «Очень важно отслеживать ситуацию в районах по тем людям, которые попали в зону риска и обязаны находиться на самоизоляции, чтобы они не заражали других». Он акцентировал внимание на превентивных мерах по отношению к очагам инфекции, нацелил на адресную работу с выявляемыми носителями коронавируса и контактными лицами.

Также глава региона напомнил о режиме самоизоляции, однако уточнил, что целесообразно штрафовать только очевидных нарушителей.

«Иван Белозерцев пояснил, что надо применять индивидуальный подход, чтобы, например, не пострадали одиноко проживающие люди, идущие за лекарствами в аптеку или за продуктами в ближайший магазин. Он еще раз напомнил, что волонтеры готовы прийти на помощь этим гражданам», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, более чем на 100 нарушителей режима самоизоляции уже составлены протоколы. Согласно новой статье КоАП РФ, им грозят штрафы от 1 до 30 тысяч рублей, а при повторном случае - до 50 тысяч.