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Общество | Иван Белозерцев встретился с волонтерами, помогающими пензенцам

06.04.2020|17:37
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В понедельник, 6 апреля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в работе волонтерских штабов и пообщался с участниками добровольческого движения в регионе.

В первую очередь он уточнил алгоритм обработки обращений, поступающих от пожилых людей, маломобильных граждан и лиц, находящихся на карантине. Как выяснилось, за две недели поступило около полутора тысяч заявок.

«Как правило, люди обращаются с просьбами о покупке и доставке продуктов, медикаментов, оплате услуг ЖКХ, а также за консультативной помощью», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор подчеркнул, что в такого рода помощи нуждаются не только пензенцы, но и жители других муниципальных образований области.

«Сегодня наша общая задача - не допустить распространение коронавируса. Нужно как можно больше людей предупредить, обследовать и оказать необходимую помощь», - отметил Иван Белозерцев, напомнив о важности самоизоляции.

Обратиться за волонтерской помощью можно по телефонам: (8412) 54-18-98, 54-19-42, 56-42-68 или 8-800-200-34-11 (круглосуточно).

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|06.04.2020 17:57|

Флаг единой России, спасибо без вашей помощи обойдёмся. Потом счета принесут за помощь. Извените, досвидания волонтёры!

Гость|06.04.2020 18:03|

Церковь пожертвовала миллиард рублей на приобретение аппаратов ИВЛ и пятьсот миллионов рублей на приобретение средст защиты для медработников. Хотелось петь и летать,но...ЭТО БЫЛ СОН.

Как жаль,что бог не заставитсвоих своих проповедников,помочь умирающим старикам и детям.

Волонтёры-добровольцы помогают,а где церковь РПЦ?

Где волонтёры РПЦ и материальная помошь в трудное для страны время?

Гость|06.04.2020 18:07|

penzainform.ru писал(a):

Сегодня наша общая задача - не допустить распространение коронавируса. Нужно как можно больше людей предупредить, обследовать и оказать необходимую помощь
Речь патриота!

Имя: Гость
Комментарий:

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