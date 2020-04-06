06.04.2020 | 17:37

В понедельник, 6 апреля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в работе волонтерских штабов и пообщался с участниками добровольческого движения в регионе.

В первую очередь он уточнил алгоритм обработки обращений, поступающих от пожилых людей, маломобильных граждан и лиц, находящихся на карантине. Как выяснилось, за две недели поступило около полутора тысяч заявок.

«Как правило, люди обращаются с просьбами о покупке и доставке продуктов, медикаментов, оплате услуг ЖКХ, а также за консультативной помощью», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор подчеркнул, что в такого рода помощи нуждаются не только пензенцы, но и жители других муниципальных образований области.

«Сегодня наша общая задача - не допустить распространение коронавируса. Нужно как можно больше людей предупредить, обследовать и оказать необходимую помощь», - отметил Иван Белозерцев, напомнив о важности самоизоляции.

Обратиться за волонтерской помощью можно по телефонам: (8412) 54-18-98, 54-19-42, 56-42-68 или 8-800-200-34-11 (круглосуточно).