В регионе выросло количество заболевших коронавирусом

17.04.2020 | 09:57

В Пензенской области подтвердились еще 12 случаев коронавирусной инфекции. На пятницу, 17 апреля, количество заразившихся составило 119 человек, сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в области коронавирус подозревают у более чем 180 человек.

В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» было проведено 11 227 (11 854) исследований на опасный вирус, в лабораториях лечебной сети - 4 261 (4 674).

Среди пациентов с COVID-19 - люди разного возраста, в том числе шестеро детей в возрасте от 1 месяца до 9 лет. Двое больных, 75-летний мужчина и 50-летняя женщина, скончались, четыре человека выздоровели.