Общество

В регионе выросло количество заболевших коронавирусом

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В Пензенской области подтвердились еще 12 случаев коронавирусной инфекции. На пятницу, 17 апреля, количество заразившихся составило 119 человек, сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в области коронавирус подозревают у более чем 180 человек.

В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» было проведено 11 227 (11 854) исследований на опасный вирус, в лабораториях лечебной сети - 4 261 (4 674).

Среди пациентов с COVID-19 - люди разного возраста, в том числе шестеро детей в возрасте от 1 месяца до 9 лет. Двое больных, 75-летний мужчина и 50-летняя женщина, скончались, четыре человека выздоровели.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Всего в области коронавирус подозревают у более чем 180 человек.
Им анализ сделали? Почему до сих пор подозревают?

Гость||

Главное автосалоны открыты,поеду тойоту покупать.

Гость||

Гость писал(a):

Почему до сих пор подозревают?
потому что подозрительно!

Гость||

Когда в Пензе построят КРЕМАТОРИЙ. В данный отрезок времени вопрос более,чем актуальный.

Гость||

Работникам паталогоанатомических отделений(моргов) Врачам,фельдшерам,санитарам - будут обещанные президентом доплаты,за работу с инфецированными коронавирусом?

Говорят,что им не светит прибавка,хотя они кромсают умерших от коронавируса и могут быть заражены на рабочем месте.

Гость||

Крематорий построят, когда найдется архитектор, готовый использовать для стен бордюрный камень... пока такого нет - обойдемся

Гость||

Гость 10:06, сколько можно во всех статьях писать про крематорий???? Интересненько.... может это твой фетиш????

Гость||

Гость писал(a):

сколько можно во всех статьях писать про крематорий???? Интересненько.... может это твой фетиш?
Нет, это пишет человек, который хрочет получить бюджетные денежки на строительство крематория.

Гость||

Гость|17.04.2020 10:09|

Гость 10:06, сколько можно во всех статьях писать про крематорий???? Интересненько.... может это твой фетиш????

Он просто больной . У него маниакально -депрессивный синдром , наклонности резать трупы сжигать их . Его надо остановить .

Гость||

писал(a):

Женщина по кл Фурманова 19 умерла, почему молчим?? Вчера ночью ещё!!!! Соседка моя. Статистику не хотим портить?!

сколько ей лет ?

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Гость||

Гость писал(a):

Главное автосалоны открыты,поеду тойоту покупать.
лучше бугатти возьми,сейчас на них выгодные скидки в салоне Бугатти-Пенза,если сдашь свой москвич в трынду

Гость||

Гость писал(a):

Гость 10:06, сколько можно во всех статьях писать про крематорий???? Интересненько.... может это твой фетиш????

Он просто больной . У него маниакально -депрессивный синдром , наклонности резать трупы сжигать их . Его надо остановить .

Если Вашего родственника,умершего от корона вируса засыпят хлоркой и похоронят в закрытом гробу,будет лучше.?

Всем здоровья и долголетия.

Гость||

Внушаемые, началось в колхозе утро!

Истерим всё по фейк вирусу. Такие новости предвестники ужесточения режима за счёт граждан.

Гость||

Гость писал(a):

Когда в Пензе построят КРЕМАТОРИЙ. В данный отрезок времени вопрос более,чем актуальный.
Боты Навального появились

Гость||

Придурок ты жри иди хлорку . Ты достал уже всех со своей хлоркой посыпь себе башку хлоркой .

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Имя: Гость
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