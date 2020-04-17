В регионе выросло количество заболевших коронавирусом

В Пензенской области подтвердились еще 12 случаев коронавирусной инфекции. На пятницу, 17 апреля, количество заразившихся составило 119 человек, сообщили в региональном оперативном штабе.
Всего в области коронавирус подозревают у более чем 180 человек.
В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» было проведено 11 227 (11 854) исследований на опасный вирус, в лабораториях лечебной сети - 4 261 (4 674).
Среди пациентов с COVID-19 - люди разного возраста, в том числе шестеро детей в возрасте от 1 месяца до 9 лет. Двое больных, 75-летний мужчина и 50-летняя женщина, скончались, четыре человека выздоровели.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Им анализ сделали? Почему до сих пор подозревают?