Пензенцам рассказали, как обрабатывают главный вокзал области

14.04.2020 | 10:50

На железнодорожном вокзале Пенза-I принимаются меры для противостояния распространению коронавирусной инфекции.

«Внутренние помещения здания обрабатываются дезинфицирующим раствором. Средство распыляется на все места, с которыми возможен контакт пассажиров: кассы дальнего и ближнего следования, сидения, поручни, стойки, банкоматы, зону досмотрового режима», - рассказала порталу PenzaInform.ru пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина.

В залах ожидания и кассовых зонах дальнего и пригородного сообщения нанесена специальная разметка для обеспечения безопасного расстояния между пассажирами.

Кроме того, по громкоговорящей связи регулярно транслируются призывы о соблюдении социальной дистанции.

Также в Пензе дезинфицируют пригородные поезда, автобусы малой и большой вместимости, остановочные павильоны и скамейки в местах общего пользования.