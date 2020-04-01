01.04.2020 | 08:46

Пригородные поезда, курсирующие по территории Пензенской области, начали дезинфицировать для предотвращения распространения коронавируса. Обработку проводят ежедневно перед каждым выходом на линию.

«Сначала с помощью специального оборудования распыляется современное концентрированное дезинфицирующее средство «Блютоксол 7,5%». Через 30 минут производится протирка дверных ручек, диванов, верхних полок, окон и дверей вагонов», - пояснила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина.

При этом все, кто проводит обработку, обеспечены защитными средствами.

Из-за коронавируса в Пензе начали дезинфицировать автобусы малой и большой вместимости, остановочные павильоны и скамейки в местах общественного пользования.

По словам начальника Управления ГО ЧС г. Пензы Алексея Михайлова, используемое вещество безопасно для людей. Однако контактировать с обработанной поверхностью не рекомендуют в течение часа после процедуры.

«Поэтому на каждой машине (задействованной в обработке. - Прим. ред.) присутствует сотрудник Управления по делам ГОЧС города Пензы, который вывешивает табличку, что проведена санитарная обработка. В течение часа желательно не садиться, чтобы не испачкаться этим веществом», - пояснил Алексей Михайлов.

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