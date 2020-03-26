Сетевое издание|18+|Четверг|26 мар 2020|19:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Ясно |
  86.83  |  $  78.99

Общество | В общественном транспорте Пензы усилили меры санитарной обработки

26.03.2020|17:19
Печать

Меры санитарной обработки общественного транспорта в Пензенской области усиливаются. Каждый автобус, каждое маршрутное такси перед выходом на линию и по завершении работы тщательно отмывают и дезинфицируют салоны. Это должно снизить вероятность распространения новой коронавирусной инфекции и обезопасить граждан от угрозы заболевания.

«Такие же мероприятия проходят на инфраструктурных объектах, на железнодорожном вокзале, на автостанциях, автовокзалах и в аэропорту», - сообщил начальник Управления транспорта Пензенской области Сергей Буйлов.

Ежедневно на линии только в областном центре выходит около тысячи автобусов, троллейбусов, маршрутных такси. Отныне, по словам представителей транспортного управления, каждый пассажир может быть уверен в том, что курсирующие машины не только прошли поверхностную обработку автоматическими мойками, но и салоны транспортных средств обеззаражены хлорактивным дезинфицирующим раствором.

Соответствующие объявления появились даже на стеклах автобусов и маршруток. Сначала разбрызгивают вещество, убивающее микробы и вирусы, затем в дело вступают кондукторы, очищающие самые загрязненные и труднодоступные места.

«Мы мочим салфетку, надеваем перчатки, маску и обрабатываем: вытираем все поручни, сверху спинки сидений, где касаются люди руками. Все это протираем», - рассказала кондуктор Любовь Ельнякова.

Женщина говорит, большинство пассажиров с пониманием относятся к сложившейся ситуации, однако пока не многие используют средства индивидуальной защиты.

«В масках мало. Единицы, можно сказать, в день 2-3 человека увидишь в маске. Все спокойны, паники нет», - отметила кондуктор.

Сотрудники пассажирского транспорта обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|26.03.2020 18:41|

молодцы,сейчас все меры хороши.

Гость|26.03.2020 18:48|

Давайте только не нарушайте санитарные работы

Гость|26.03.2020 18:52|

#стопкоронавирус

Гость|26.03.2020 18:59|

Уважаемая компания Дилижанс, не покупайте у Европы Б/У автобусы

Гость|26.03.2020 19:08|

penzainform.ru писал(a):

Все спокойны, паники нет»,
Горит максимум одна сосна. (с)

Гость|26.03.2020 19:12|

Дилижанс закупали автобусы с Европы за 2018 и 2019 годы, Р751НМ_58, Т138ХТ_59, Р022РА_58, Р051РН_58, Р577ТК_58, Р922УН_58.

Д-р Шаффхаузен|26.03.2020 19:15|

Кварцевые лампы использовать не пробовали?

Гость|26.03.2020 19:22|

Меркурий перестали закупать Б/У автобусы до 2014

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте