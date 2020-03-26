26.03.2020 | 17:19

Меры санитарной обработки общественного транспорта в Пензенской области усиливаются. Каждый автобус, каждое маршрутное такси перед выходом на линию и по завершении работы тщательно отмывают и дезинфицируют салоны. Это должно снизить вероятность распространения новой коронавирусной инфекции и обезопасить граждан от угрозы заболевания.

«Такие же мероприятия проходят на инфраструктурных объектах, на железнодорожном вокзале, на автостанциях, автовокзалах и в аэропорту», - сообщил начальник Управления транспорта Пензенской области Сергей Буйлов.

Ежедневно на линии только в областном центре выходит около тысячи автобусов, троллейбусов, маршрутных такси. Отныне, по словам представителей транспортного управления, каждый пассажир может быть уверен в том, что курсирующие машины не только прошли поверхностную обработку автоматическими мойками, но и салоны транспортных средств обеззаражены хлорактивным дезинфицирующим раствором.

Соответствующие объявления появились даже на стеклах автобусов и маршруток. Сначала разбрызгивают вещество, убивающее микробы и вирусы, затем в дело вступают кондукторы, очищающие самые загрязненные и труднодоступные места.

«Мы мочим салфетку, надеваем перчатки, маску и обрабатываем: вытираем все поручни, сверху спинки сидений, где касаются люди руками. Все это протираем», - рассказала кондуктор Любовь Ельнякова.

Женщина говорит, большинство пассажиров с пониманием относятся к сложившейся ситуации, однако пока не многие используют средства индивидуальной защиты.

«В масках мало. Единицы, можно сказать, в день 2-3 человека увидишь в маске. Все спокойны, паники нет», - отметила кондуктор.

Сотрудники пассажирского транспорта обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции.

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