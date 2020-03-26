26.03.2020 | 16:17

В четверг, 26 марта, стало известно, что еще у троих жителей Пензенской области заподозрили коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

«С первично положительным результатом трое, возраст: 59, 70 и 77 лет. Выявлены среди контактных лиц больной № 2 (женщина 77 лет). Состояние средней тяжести, все без искусственной вентиляции легких», - написала она.

Уточняется, что сейчас анализы направлены для подтверждения в референс-центр.

«Находятся под наблюдением всего 1 394 человека. Снято с наблюдения 300 человек», - добавила Дина Черемушкина.

До 26 марта в Пензенской области было зарегистрировано двое больных коронавирусом. Первой инфекцию подхватила жена депутата Михаила Лисина. Об этом стало известно 15 марта. Ее уже готовят к выписке.

Вторая зараженная - 77-летняя жительница областного центра. Ее лечение проходит без применения аппарата искусственной вентиляции легких.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, женщина в сознании, ориентирована во времени и пространстве, жалуется на общую слабость и небольшую одышку, практически не кашляет.

Утверждается, что заразившиеся коронавирусом женщины не родственницы и, скорее всего, никогда не контактировали.

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