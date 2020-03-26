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Общество | Оперштаб: Еще у троих жителей области заподозрили коронавирус

26.03.2020|16:17
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В четверг, 26 марта, стало известно, что еще у троих жителей Пензенской области заподозрили коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

«С первично положительным результатом трое, возраст: 59, 70 и 77 лет. Выявлены среди контактных лиц больной № 2 (женщина 77 лет). Состояние средней тяжести, все без искусственной вентиляции легких», - написала она.

Уточняется, что сейчас анализы направлены для подтверждения в референс-центр.

«Находятся под наблюдением всего 1 394 человека. Снято с наблюдения 300 человек», - добавила Дина Черемушкина.

До 26 марта в Пензенской области было зарегистрировано двое больных коронавирусом. Первой инфекцию подхватила жена депутата Михаила Лисина. Об этом стало известно 15 марта. Ее уже готовят к выписке.

Вторая зараженная - 77-летняя жительница областного центра. Ее лечение проходит без применения аппарата искусственной вентиляции легких.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, женщина в сознании, ориентирована во времени и пространстве, жалуется на общую слабость и небольшую одышку, практически не кашляет.

Утверждается, что заразившиеся коронавирусом женщины не родственницы и, скорее всего, никогда не контактировали.

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Гость|26.03.2020 16:25|

Понеслось.

Гость|26.03.2020 16:26|

Какие же вы все-таки гады. Про жену депутата обязательно написать нужно. Зато другая-больная №2. Успокойтесь, ХАЙПЕРЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|26.03.2020 16:27|

Точно 3, не больше? Или дозированно будут информацию выдавать?

Гость|26.03.2020 16:29|

Газовщики перетаскивают заразу из квартиры в квартиру. Без масок и перчаток, дезасредств. Писал в несколько инстанций, и всем пофигу, без ответа.

Гость|26.03.2020 16:29|

В Самаре уже больше десятка. В Пензюкии должно быть не менее этого

Гость|26.03.2020 16:31|

Гость писал(a):

Газовщики перетаскивают заразу из квартиры в квартиру. Без масок и перчаток, дезасредств. Писал в несколько инстанций, и всем пофигу, без ответа.
Мотя, сиди дома, никого не пускай, никого не выпускай.

Приказ тов. майора.

Гость|26.03.2020 16:32|

Пора мутить крестный ход и облет пензенской области и .

Гость|26.03.2020 16:33|

Закрыть газовщиков!

Гость|26.03.2020 16:33|

Почему губернатор молчит о закрытии ТЦ????

Гость|26.03.2020 16:34|

пора обеспечивать масками, хотя бы для самоуспокоения

Гость|26.03.2020 16:35|

Какая шустрая бабуля оказалась, как венек по всей Пензе. И в хору покашлять успела, и на соседей.

Гость|26.03.2020 16:36|

Гость писал(a):

хотя бы для самоуспокоения
для самоуспокоения лучше купить призервативы

Гость|26.03.2020 16:36|

Гость писал(a):

пора обеспечивать масками, хотя бы для самоуспокоения
Тебе какую маску? Бетмэна или супермена?

Гость|26.03.2020 16:37|

Гость писал(a):

Гость|26.03.2020 16:35|

Какая шустрая бабуля оказалась, как венек по всей Пензе. И в хору покашлять успела, и на соседей.

так бабуля № 2 а у нас еще есть или был № 1.

Гость|26.03.2020 16:38|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
пора обеспечивать масками, хотя бы для самоуспокоения
Тебе какую маску? Бетмэна или супермена?
Кожаную как у Slipknot

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Имя: Гость
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