26.03.2020 | 11:41

В четверг, 26 марта, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила подробности о состоянии второй пензячки, заболевшей коронавирусом.

«Женщина 77 лет проходит лечение без применения аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких. - Прим. ред.). Она в сознании, ориентирована во времени и пространстве. Жалобы на общую слабость и небольшую одышку, практически не кашляет», - написала она в своем Telegram-канале.

По данным на 25 марта, число контактных лиц по второй пациентке возросло с 87 до 168. Все они находятся под наблюдением.

Первая заболевшая - супруга депутата областного Заксобра Михаила Лисина. Утверждается, что заразившиеся коронавирусом женщины не родственницы и, скорее всего, никогда не контактировали.

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