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Общество | Стали известны подробности о состоянии второй больной COVID-19

26.03.2020|11:41
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В четверг, 26 марта, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила подробности о состоянии второй пензячки, заболевшей коронавирусом.

«Женщина 77 лет проходит лечение без применения аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких. - Прим. ред.). Она в сознании, ориентирована во времени и пространстве. Жалобы на общую слабость и небольшую одышку, практически не кашляет», - написала она в своем Telegram-канале.

По данным на 25 марта, число контактных лиц по второй пациентке возросло с 87 до 168. Все они находятся под наблюдением.

Первая заболевшая - супруга депутата областного Заксобра Михаила Лисина. Утверждается, что заразившиеся коронавирусом женщины не родственницы и, скорее всего, никогда не контактировали.

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Гость|26.03.2020 11:50|

penzainform.ru писал(a):

и, скорее всего, никогда не контактировали.
Кхм.. а раньше определенно писали, что не контактировали.

Гость|26.03.2020 11:50|

penzainform.ru писал(a):

и, скорее всего, никогда не контактировали.
Таки Да или таки НЕТ?

Гость|26.03.2020 11:51|

Ее сегодня выписывают

Гость|26.03.2020 11:52|

Так это случайно не матушка Лисиной разве??????

Гость|26.03.2020 11:54|

Собянин обратился к жителям не посещать религиозные заведения и мероприятия. Какова реакция Белозерцева?

Когда ждать обращения к жителям Пензенской губернии?

Гость|26.03.2020 11:54|

Гость писал(a):

Так это случайно не матушка Лисиной разве??????
Даже не бабушка.

Гость|26.03.2020 11:56|

Гость писал(a):

Таки Да или таки НЕТ?
Не контактировали в определенные моменты времени.

Гость|26.03.2020 11:56|

Почему чинуши и депутатики ходят без масок и перчаток, хотя они и являются основным источником заразы?

Гость|26.03.2020 11:57|

Гость писал(a):

Ее сегодня выписывают
слава богу, а то мне сказали что умерла. Дай бог ей и всем здоровья!

Гость|26.03.2020 11:59|

Гость писал(a):

Дай бог ей и всем здоровья!
Но не жуликам и ворам.

Гость|26.03.2020 12:06|

а откуда слухи, что она умерла?

Если она реально умерла, губернатор сразу уйдет?

Гость|26.03.2020 12:11|

Гость писал(a):

Так это случайно не матушка Лисиной разве??????
это ее сестра

Гость|26.03.2020 12:11|

penzainform.ru писал(a):

практически не кашляет
Жесть! Давайте всё-таки комментарии по состоянию больных будут давать люди хотя бы с базовым медицинским образованием. Даже дети уже знают, что кашель-необязательный симптом протекания ковида проклятущщего. А то такое ощущение, что деревенская знахарка из 18 века состояние описывает. Так и хочется спросить: А куриной лапой, смоченной в меду вокруг головы водили?

Гость|26.03.2020 12:14|

Гость писал(a):

практически не кашляет

Жесть! Давайте всё-таки комментарии по состоянию больных будут давать люди хотя бы с базовым медицинским образованием.

да,а то это можно понять как бабка уже присмерти,даже кашлять уже не может)

Гость|26.03.2020 12:14|

Гость писал(a):

знахарка из 18 века состояние описывает
Попали в точку.ОПИСЫВАЕТ.

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Имя: Гость
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