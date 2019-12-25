25.12.2019 | 12:32

В среду, 25 декабря, на итоговой пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев назвал самое тяжелое для него событие уходящего года.

«Это Чемодановка. Конфликтный случай произошел на бытовой почве. Специалисты изучали эту ситуацию, прямо здесь работали целую неделю. Они не нашли национального вопроса. Случилось то, что случилось», - произнес глава региона, отвечая на вопрос.

13 июня в селе Чемодановка Бессоновского района произошел конфликт между коренными жителями и цыганами. Два человека были доставлены в больницу, на следующий день один из пострадавших умер. Был создан оперативный штаб, возбуждены уголовные дела. Иван Белозерцев лично прибыл в село и побеседовал с жителями.

«Конечно, сложно было приехать мгновенно. Ты приехал, а их земляк ушел из жизни в больнице, - выйти к людям в этой ситуации было очень сложно. Но нужно было людей успокоить. Они были напуганы слухами, что кто-то кого-то сожжет, и должны были видеть, что губернатор никого в обиду не даст. Поэтому надо было находиться рядом», - поделился Иван Белозерцев тяжелыми воспоминаниями.

Он сознался, что ситуация в Чемодановке стала для него потрясением. Однако он не услышал ни одного негативного слова ни в свой адрес, ни в адрес руководства страны.

«Была проблема, которую люди освещали на эмоциях, на эмоциях высказывали претензии. Я искренне благодарен, что они меня приняли. Когда я подошел, площадь затихла, люди слушали», - рассказал губернатор.

Он также напомнил, что ситуация дестабилизировалась тем, что в социальных сетях распространялась непроверенная, а то и провокационная информация.

Подводя итог, он отметил, что после случившегося в развитие этого населенного пункта было вложено более ста миллионов рублей.