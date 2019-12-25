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Общество | Губернатор назвал самое тяжелое событие уходящего года

25.12.2019|12:32
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В среду, 25 декабря, на итоговой пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев назвал самое тяжелое для него событие уходящего года.

«Это Чемодановка. Конфликтный случай произошел на бытовой почве. Специалисты изучали эту ситуацию, прямо здесь работали целую неделю. Они не нашли национального вопроса. Случилось то, что случилось», - произнес глава региона, отвечая на вопрос.

13 июня в селе Чемодановка Бессоновского района произошел конфликт между коренными жителями и цыганами. Два человека были доставлены в больницу, на следующий день один из пострадавших умер. Был создан оперативный штаб, возбуждены уголовные дела. Иван Белозерцев лично прибыл в село и побеседовал с жителями.

«Конечно, сложно было приехать мгновенно. Ты приехал, а их земляк ушел из жизни в больнице, - выйти к людям в этой ситуации было очень сложно. Но нужно было людей успокоить. Они были напуганы слухами, что кто-то кого-то сожжет, и должны были видеть, что губернатор никого в обиду не даст. Поэтому надо было находиться рядом», - поделился Иван Белозерцев тяжелыми воспоминаниями.

Он сознался, что ситуация в Чемодановке стала для него потрясением. Однако он не услышал ни одного негативного слова ни в свой адрес, ни в адрес руководства страны.

«Была проблема, которую люди освещали на эмоциях, на эмоциях высказывали претензии. Я искренне благодарен, что они меня приняли. Когда я подошел, площадь затихла, люди слушали», - рассказал губернатор.

Он также напомнил, что ситуация дестабилизировалась тем, что в социальных сетях распространялась непроверенная, а то и провокационная информация.

Подводя итог, он отметил, что после случившегося в развитие этого населенного пункта было вложено более ста миллионов рублей.

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Гость|25.12.2019 12:42|

В Каменку и другие райцентры вложите хотябы 50 ??? Ямочный ремонт не сделан,тротуары посыпали и то не везде спуся 6 дней после начала гололеда....насыпали кучи песка где не нужно,а они теперь замерзли)

Гость|25.12.2019 12:45|

Да, с американцами и телефонами было ржачно

Гость|25.12.2019 12:46|

penzainform.ru писал(a):

16 июня Иван Белозерцев лично прибыл в село и побеседовал с жителями.
Да, с американцами и телефонами было ржачно

Гость|25.12.2019 12:48|

так выяснили, откуда америка и запад телефоны брали?

Гость|25.12.2019 12:48|

penzainform.ru писал(a):

Они не нашли национального вопроса. Случилось то, что случилось
только за это надо гнать этих "специалистов" ссаными тряпками!

Гость|25.12.2019 12:49|

Гость писал(a):

так выяснили, откуда америка и запад телефоны брали?
penzainform.ru писал(a):
Однако он не услышал ни одного негативного слова ни в свой адрес, ни в адрес руководства страны.

Гость|25.12.2019 12:49|

Гость писал(a):

так выяснили, откуда америка и запад телефоны брали?
Видимо еще нет, раз он на второй срок нацелился.

Гость|25.12.2019 12:50|

penzainform.ru писал(a):

что в социальных сетях распространялась непроверенная, а то и провокационная информация.
а может там просто правда была, которая многим была невыгодна?

Гость|25.12.2019 12:51|

Гость писал(a):

так выяснили, откуда америка и запад телефоны брали?

Видимо еще нет, раз он на второй срок нацелился.

Задайте вопрос в фейсбуке, может уже разобрались?

Гость|25.12.2019 12:51|

Пиарщики у губернатора никакие, только выставляют его в негативном свете

Гость|25.12.2019 12:56|

Гость писал(a):

Пиарщики у губернатора никакие, только выставляют его в негативном свете
Плохой рекламы не бывает, особенно для Пензенского Электората, здесь тупо можно по бутылке каждому раздать и выборы в кармане.

Гость|25.12.2019 13:05|

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев лично прибыл в село и побеседовал с жителями.
А вот у меня другая информация и учитывая, что Белозерцев постоянно врёт ,вериться в другую информацию от местных жителей. Он действительно приехал туда и видя неконтролируемое развитие ситуации попытался сбежать не встречаясь с народом,после чего ему преградили дорогу и он был вынужден общаться с народ,и со страху нёс ту чушь после которой наш регион получил всероссийскую "славу".

Гость|25.12.2019 13:06|

Гость писал(a):

Плохой рекламы не бывает, особенно для Пензенского Электората, здесь тупо можно по бутылке каждому раздать и выборы в кармане.
скоро вымрет от онкологии этот электорат

Гость|25.12.2019 13:08|

Гость писал(a):

и со страху нёс ту чушь после которой наш регион получил всероссийскую "славу".
НЕЕТ, как раз тогда он подготовился.

Гость|25.12.2019 13:10|

Гость писал(a):

Да, с американцами и телефонами было ржачно
Да ладно, говорить не умеет, зато сколько всего хорошего сделал!

Имя: Гость
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