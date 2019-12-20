На Привокзальной площади Пензы планируют установить новые часы

20.12.2019 | 10:01

В пятницу, 20 декабря, в 9:00 началась трансляция прямой линии с губернатором Иваном Белозерцевым в социальной сети «Одноклассники».

Один из вопросов, поступивших главе региона, касался часов, размещенных на фасаде гостиницы вокзала Пенза-I. Многих пензенцев не устраивает их дизайн.

Иван Белозерцев немедленно связался по телефону с главным архитектором Пензенской области Леонидом Иоффе.

«Часы были сделаны в рамках реконструкции фасада вокзала Пенза-I. Они выполнены в современном стиле. Однако сейчас на повестке дня стоит реконструкция Привокзальной площади, и мы планируем сделать отдельно стоящие объемные часы с гербами районов. В структуре площади они станут визитной карточкой области», - пояснил Иоффе.

По его словам, концепция реконструкции площади уже разработана, а проект планируется выполнить в 2021 году. Сроки не устроили Ивана Белозерцева.

«В январе-феврале представьте мне проект концепции. Думаю, мы сможем это ускорить, не надо ждать 21-го года. Найдутся и финансовые возможности, чтобы реализовать проект в 2020-м», - резюмировал он.

«Задача понятна, спасибо», - откликнулся главный архитектор области.