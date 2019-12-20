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Общество | На Привокзальной площади Пензы планируют установить новые часы

20.12.2019|10:01
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В пятницу, 20 декабря, в 9:00 началась трансляция прямой линии с губернатором Иваном Белозерцевым в социальной сети «Одноклассники».

Один из вопросов, поступивших главе региона, касался часов, размещенных на фасаде гостиницы вокзала Пенза-I. Многих пензенцев не устраивает их дизайн.

Иван Белозерцев немедленно связался по телефону с главным архитектором Пензенской области Леонидом Иоффе.

«Часы были сделаны в рамках реконструкции фасада вокзала Пенза-I. Они выполнены в современном стиле. Однако сейчас на повестке дня стоит реконструкция Привокзальной площади, и мы планируем сделать отдельно стоящие объемные часы с гербами районов. В структуре площади они станут визитной карточкой области», - пояснил Иоффе.

По его словам, концепция реконструкции площади уже разработана, а проект планируется выполнить в 2021 году. Сроки не устроили Ивана Белозерцева.

«В январе-феврале представьте мне проект концепции. Думаю, мы сможем это ускорить, не надо ждать 21-го года. Найдутся и финансовые возможности, чтобы реализовать проект в 2020-м», - резюмировал он.

«Задача понятна, спасибо», - откликнулся главный архитектор области.

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Гость|20.12.2019 10:14|

Верните старые советские часы.К чему бы вы не прикоснулись со своей реконструкцией,всё получается через жо.у.

Гость|20.12.2019 10:15|

Ему говорят, верни украденные у местного населения подарок армянских часовщиков,а он опять грандиозную стройку-прикрытие за наш счёт организовать хочет.Эти часы не жуликам дарили,а народу города.

Гость|20.12.2019 10:16|

Гость писал(a):

Верните старые советские часы.К чему бы вы не прикоснулись со своей реконструкцией,всё получается через жо.у.
+++++++++++++++++++++++

Гость|20.12.2019 10:16|

Таки на привокзальной площади будет жилая высотка, а на ней объемные часы, с гербами районов?

Гость|20.12.2019 10:16|

"Откликнулся главный архитектор" - прочитала "откинулся"

Гость|20.12.2019 10:17|

penzainform.ru писал(a):

На Привокзальной площади Пензы планируют установить новые часы
Давно пора.

Гость|20.12.2019 10:19|

penzainform.ru писал(a):

Один из вопросов, поступивших главе региона, касался часов, размещенных на фасаде гостиницы вокзала Пенза-I. Многих пензенцев не устраивает их дизайн.
Почему-то это никого не волновало. Много лет говорим на тему вокзальных часов а воз и ныне там.

Гость|20.12.2019 10:24|

penzainform.ru писал(a):

«Часы были деланы в рамки реконструкции фасада вокзала Пенза-I. Они выполнены в современном стиле. Однако сейчас на повестке дня стоит реконструкция Привокзальной площади, и мы планируем сделать отдельно стоящие объемные часы с гербами районов. В структуре площади они станут визитной карточкой области», - пояснил Иоффе.
Иоффе вешает всем нам включая губернатора лапшу на уши. Часы должны висеть высоко а не стоять отдельным элементом. Поэтому часы должны быть только на фасаде здания гостиницы Пенза-I. Оттуда часы отлично видны. А господин Иоффе предлагает что-то поставить на земле. Визитные карточки региона не прячут.

Гость|20.12.2019 10:28|

наклейте цифры на циферблат к готовым стрелкам и этого будет достаточно, услышьте голос пензенцев.

Гость|20.12.2019 10:29|

Просто прилепить цифры - это очень сложно.

Гость|20.12.2019 10:34|

Гость писал(a):

наклейте цифры на циферблат к готовым стрелкам и этого будет достаточно, услышьте голос пензенцев.
Гость писал(a):
Просто прилепить цифры - это очень сложно.
Ответ главного архитектора Губернатору:

penzainform.ru писал(a):

Они выполнены в современном стиле.
Вот видите. Чего вы хотите? Каких ещё цифр и циферблатов. Просто вы не понимаете современный стиль. Хо-хо.

Гость|20.12.2019 10:36|

Как бы ещё хуже не было от этой "модернизации"

Гость|20.12.2019 10:37|

Какой то помешанный на часах тему засоряет

Гость|20.12.2019 10:37|

ВЕРНИТЕ СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ЧАСЫ, ВОРЮГИ

СТРЕЛКИ СЕБЕ ЗАБЕРИТЕ

Гость|20.12.2019 10:40|

Песочные часы поставьте, супер площадь будет. Песка с дорог можно на возить.

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Имя: Гость
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