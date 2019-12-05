05.12.2019 | 09:25

В среду, 4 декабря, на оптово-розничном рынке «Северный» в Пензе прошел рейд по выявлению санкционных продуктов. Его провели сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора вместе с представителями таможни и транспортной прокуратуры.

В одной из торговых точек комиссия обнаружила 955 килограммов груш в деревянных ящиках. На таре присутствовали следы срыва этикеток, перемаркировки, спилов маркировок. Также имелись маркировочные штампы с обозначением страны Польши - PL. Сопроводительных документов на фрукты не было.

«Принято решение об изъятии и уничтожении выявленной продукции. В тот же день груз общим весом 955 кг уничтожен на полигоне ТБО Пензенской области», - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В конце ноября на свалке в Чемодановке раздавили 3 741 килограмм фруктов, ввезенных в Россию незаконно. За несколько дней до этого под гусеницами трактора оказались еще 4 229 килограммов свежих груш из Евросоюза. Общий вес санкционной продукции, изъятой с начала 2019 года, исчисляется десятками тонн.