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Общество | Чемодановскую свалку постепенно заполняют нелегальными грушами

05.12.2019|09:25
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В среду, 4 декабря, на оптово-розничном рынке «Северный» в Пензе прошел рейд по выявлению санкционных продуктов. Его провели сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора вместе с представителями таможни и транспортной прокуратуры.

В одной из торговых точек комиссия обнаружила 955 килограммов груш в деревянных ящиках. На таре присутствовали следы срыва этикеток, перемаркировки, спилов маркировок. Также имелись маркировочные штампы с обозначением страны Польши - PL. Сопроводительных документов на фрукты не было.

«Принято решение об изъятии и уничтожении выявленной продукции. В тот же день груз общим весом 955 кг уничтожен на полигоне ТБО Пензенской области», - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В конце ноября на свалке в Чемодановке раздавили 3 741 килограмм фруктов, ввезенных в Россию незаконно. За несколько дней до этого под гусеницами трактора оказались еще 4 229 килограммов свежих груш из Евросоюза. Общий вес санкционной продукции, изъятой с начала 2019 года, исчисляется десятками тонн.

Источник — фото пресс-службы Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области
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Гость|05.12.2019 09:39|

Уроды

Гость|05.12.2019 09:41|

везите их инвалидам, в распиаренные "новые берега"

Гость|05.12.2019 09:43|

Идиотизм продолжается.В зоопарке уже давно могли бы сэкономить крупную сумму на питание животным.

Гость|05.12.2019 09:45|

Скоро нужно будет на чемодановскую свалку ездить за фруктами! Сифон и Борода рулят!!

Гость|05.12.2019 09:46|

Нам своего мусора не хватает! Везите в Москву в кремль там уничтожайте. Сделали из Пензы полигон для уничтожения то химического оружие теперь продукты уничтожают. Хочу жить в чистой Пензе!

Гость|05.12.2019 10:06|

Проверяйте что все это биологически безопасно и поставляйте в зоопарк.

Гость|05.12.2019 10:22|

Вздрогнем,товарищи!

Имя: Гость
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