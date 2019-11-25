25.11.2019 | 08:47

В Пензенской области продолжают изымать санкционные продукты. О выявлении очередной партии незаконно ввезенных в страну груш рассказали представители межрегионального управления Россельхознадзора.

Во время проверки, проведенной сотрудниками ведомства совместно с таможенниками, были осмотрены два грузовика.

«Обнаружены свежие груши общим весом 3 741 кг (2 683 кг в первой машине и 1 058 кг во второй). На таре присутствовали следы срыва этикеток, перемаркировки, спилов маркировок», - пояснили в Россельхознадзоре.

Кроме того, на упаковке имелись маркировочные штампы «PL» (Польша) и надпись «BELORTA» (название бельгийской фирмы). В товаросопроводительных документах данный груз указан не был.

В результате груши изъяли и в тот же день уничтожили на полигоне ТБО Пензенской области.

За несколько дней до этого в Чемодановке раздавили 4 229 килограммов свежих груш из Евросоюза. Общий вес санкционной продукции, изъятой с начала 2019 года, исчисляется десятками тонн.