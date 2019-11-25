Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|25 ноя 2019|10:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
  70.56  |  $  64.07

Общество | На свалке под Пензой вновь раздавили несколько тонн груш

25.11.2019|08:47
Печать

В Пензенской области продолжают изымать санкционные продукты. О выявлении очередной партии незаконно ввезенных в страну груш рассказали представители межрегионального управления Россельхознадзора.

Во время проверки, проведенной сотрудниками ведомства совместно с таможенниками, были осмотрены два грузовика.

«Обнаружены свежие груши общим весом 3 741 кг (2 683 кг в первой машине и 1 058 кг во второй). На таре присутствовали следы срыва этикеток, перемаркировки, спилов маркировок», - пояснили в Россельхознадзоре.

Кроме того, на упаковке имелись маркировочные штампы «PL» (Польша) и надпись «BELORTA» (название бельгийской фирмы). В товаросопроводительных документах данный груз указан не был.

В результате груши изъяли и в тот же день уничтожили на полигоне ТБО Пензенской области.

За несколько дней до этого в Чемодановке раздавили 4 229 килограммов свежих груш из Евросоюза. Общий вес санкционной продукции, изъятой с начала 2019 года, исчисляется десятками тонн.

Источник — Фото управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость|25.11.2019 09:01|

Упорные идиоты.

Гость|25.11.2019 09:02|

Идиоты

Гость|25.11.2019 09:06|

Вчера покупали груши Кнференция в Магните. Давят воздух для идиотов?

Гость|25.11.2019 09:07|

penzainform.ru писал(a):

В результате груши изъяли и в тот же день уничтожили на полигоне ТБО Пензенской области.
Неправильно. Не уничтожили. Часть съели, а часть на реализацию по своим торговым точкам

Гость|25.11.2019 09:35|

Сегодня грушу я давил,

Я родину спасал!

Проклятый заграничный враг

Их нам сюда прислал.

Чтоб ели, значит, вкусные,

созревшие плоды.

От их великой хитрости

Нам нужно ждать беды!

Нельзя! Страна в опасности!

Со всех сторон враги!

Ты кушать иностранное, товарищ, не моги!

Вкушай родные фрукты, без ввсяких ГэМэО!

Оно тебе полезнее! Хоть и на вкус - говно...

Гость|25.11.2019 09:41|

Грушинная мафия не сдаётся, грушинный трафик через Пензу положили. Грушиного короля надо брать на Груштнском фестивале.

Потом запретить Грушинский фестиваль.

Гость|25.11.2019 09:51|

Маразм крепчал.

Гость|25.11.2019 09:53|

Гость писал(a):

Маразм крепчал.
Может хитрожопость крепчает?

Гость|25.11.2019 10:19|

Все правильно сделали. Нужно поддерживать отечественного фермера.

Гость|25.11.2019 10:19|

Бля до Пензы! доехали ну молотки.... Пензенские томоженики. Я мзду не беру, мне за границу обидно... куда везли хоть? Звирушкам хоть отдалил бы. Вы так трубы меняли...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!