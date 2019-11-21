21.11.2019 | 09:32

В Пензенской области задержали очередную партию санкционных продуктов. Фура, перевозившая их, следовала из Москвы в Омск.

Сотрудники Саратовской таможни совместно со специалистами управления Россельхознадзора осмотрели груз и обнаружили 4 229 килограммов свежих груш.

«На таре присутствовали следы срыва этикеток, перемаркировки, спилов маркировок на деревянной таре. Также имелись маркировочные штампы с обозначением страны Польши», - сообщили в Россельхознадзоре.

Кроме того, партия груш не была указана в предъявленных товаросопроводительных документах.

Фрукты изъяли и в тот же день уничтожили на полигоне ТБО Пензенской области.

Ранее таможенники изъяли и раздавили 3 768 килограммов груш из Бельгии. Всего с начала 2019 года выявлено почти 55 тонн санкционной продукции.