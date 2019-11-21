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Общество | В Пензенской области раздавили очередную партию свежих фруктов

21.11.2019|09:32
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В Пензенской области задержали очередную партию санкционных продуктов. Фура, перевозившая их, следовала из Москвы в Омск.

Сотрудники Саратовской таможни совместно со специалистами управления Россельхознадзора осмотрели груз и обнаружили 4 229 килограммов свежих груш.

«На таре присутствовали следы срыва этикеток, перемаркировки, спилов маркировок на деревянной таре. Также имелись маркировочные штампы с обозначением страны Польши», - сообщили в Россельхознадзоре.

Кроме того, партия груш не была указана в предъявленных товаросопроводительных документах.

Фрукты изъяли и в тот же день уничтожили на полигоне ТБО Пензенской области.

Ранее таможенники изъяли и раздавили 3 768 килограммов груш из Бельгии. Всего с начала 2019 года выявлено почти 55 тонн санкционной продукции.

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Гость|21.11.2019 09:41|

Почему давят пустые ящики?

Гость|21.11.2019 09:48|

а зачем писать и злить народ

Гость|21.11.2019 09:50|

И трактор с российским триколором :) Очередной прорыв... в никуда.

Гость|21.11.2019 10:07|

Гость писал(a):

Почему давят пустые ящики?
По документам они полные, по факту содержимое поделено между сотрудниками таможни и сельхознадзора, ну трактористу еще маленько досталось...

Гость|21.11.2019 10:13|

Гость писал(a):

а зачем писать и злить народ
за такие новости нужно наказать журналистов как разжигающих ненависть к законной власти и ее распоряжениям )))

Гость|21.11.2019 10:14|

Ой как не хватает этих фруктов "сидельцам" Пензенского зоопарка. Сословие чиновников,бульте милосердны,отдайте фрукты животным.

Народу не нужно,денег нет у нас и Мы держимся,а помочь животным в Ваших силах.

Гость|21.11.2019 10:15|

Чокнутые люди! В Войну голодали, а теперь еду уничтожают! Раздайте голодным и бедным. вы вообще ненормальные чиновники?

Имя: Гость
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