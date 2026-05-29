29 мая приготовим полезные блюда

29 мая отмечается День здорового пищеварения, поэтому нелишним будет провести день на полезных продуктах. Ведь каждому известно со школьной скамьи: правильное питание - залог здоровья и долголетия.

Учредили этот праздник гастроэнтерологи всего мира. Специалисты хотели обратить внимание людей на то, что ежегодно число пациентов с проблемами пищеварения возрастает и важно освещать вопросы профилактики и лечения болезней пищеварительной системы.

Кроме того, сегодня празднуется День ветеранов таможенной службы. Поздравления принимают те, кто защищал экономическую безопасность страны и боролся с контрабандой. Соответствующее постановление принял в 1999 году исполком Всероссийского союза ветеранов таможенной службы по многочисленным предложениям, поступившим от старшего поколения.

Поздравляют сегодня и военных автомобилистов. В годы Великой Отечественной войны солдаты этого рода войск перевезли свыше 101 миллиона тонн различных грузов, а во время чеченских кампаний на их плечи легла основная нагрузка по доставке и снабжению войск. Сегодня профессиональный праздник не только у служащих Автомобильных войск ВС России, но и у всех военных, кто по долгу службы управляет транспортом.

И, наконец, 29-е число - последняя пятница мая, а значит, наступил День сварщика в России. Официальным праздник стал лишь в прошлом году, но неформально его отмечают уже больше 30 лет. А сама профессия уходит корнями в начало XIX века - эффект электрической дуги открыли в 1802, заслуга принадлежит отечественному ученому Василию Петрову.

В современном мире господствуют металлы, так что без сварщиков не обходится ни одна производственная отрасль. На сегодняшний день существует множество узких специализаций (сварщик термитной сварки, газосварщик, электрогазосварщик и т. д.), и крепкие профессионалы пользуются повышенным спросом.

В историю 29 мая вошло несколькими значимыми событиями. В 1453 году Константинополь пал под ударами турок и был переименован в Стамбул, в 1900-м появилась торговая марка «Эскалатор», через 3 года в Петербурге торжественно открыли Троицкий мост через Неву, а в 1953-м Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей впервые покорили высочайшую гору мира Джомолунгму.

29 мая родились поэт Константин Батюшков, писатель и журналист Гилберт Честертон, киноактриса Янина Жеймо, 35-й президент США Джон Кеннеди, актеры театра и кино Александр Абдулов и Игорь Дмитриев.

В народном календаре - Федор Житник. День считался последним для посадки яровых культур. На столе в этот день обязательно присутствовала каша - манная, ячневая, гречневая или пшенная.

Именины сегодня отмечают Александр, Георгий, Ефрем, Лаврентий, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: весь день будет пройдет в ощущении бега по кругу. Преодолеть негатив поможет погружение в учебу или работу. А вчером можно будет сбросить стресс в спортивном зале.