5 марта попробуем обойтись без гаджетов

5 марта весь мир отмечает День выключенных гаджетов. Сегодня следует отказаться от виртуального общения и встретиться с друзьями и родственниками, чтобы с глазу на глаз обсудить важные вопросы или, напротив, поболтать о пустяках.

Цель этого дня - вывести людей из виртуального мира и предложить им оценить всю красоту реальности.

Кроме того, наступил Международный день просвещения по вопросам разоружения и нераспространения. Дата выбрана в связи с вступлением в силу 5 марта 1970 года Договора о нераспространении ядерного оружия, который подписала и Россия как преемник СССР.

5 марта вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1711 году указом Петра I был учрежден Сенат, в 1914-м была создана киностудия, впоследствии получившая название «Ленфильм», а в 1946-м Уинстон Черчилль назвал линию условного раздела Европы «железным занавесом».

В этот день родились немецкий композитор Георг Фридрих Гендель, русский писатель и поэт Василий Тредиаковский, немецкая революционерка Роза Люксембург, русский и советский балетмейстер Касьян Голейзовский, советский поэт-песенник Алексей Фатьянов (его произведения звучат, например, в фильмах «Дом, в котором я живу», «Свадьба с приданым», «Весна на Заречной улице».).

В народном календаре сегодня день Катыша. Так преобразилась в русском языке фамилия Льва Катанского, христианского епископа и святителя VIII века. В этот день было принято в последний раз кататься с горок. Считалось: кто дальше всех уедет, тот счастье свое продлит.

Именины отмечают Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнатий, Корнилий, Лев, Леонтий, Николай, Самсон, Сергей, Тихон, Федор, Филипп и Ярослав.

Продолжается полнолуние, с переходом в фазу третьей четверти. Согласно лунному календарю, день максимально подходит для отдыха: можно позволить себе подольше не вставать с кровати, предаться любимому досугу, умерить пыл на работе. А вечером придет время для дружеских встреч и ярких знакомств.