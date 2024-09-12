13 сентября - День парикмахера

12.09.2024 | 17:05

В пятницу, 13 сентября, хорошей идеей будет посетить парикмахерскую, и не обязательно для того, чтобы сделать стрижку или прическу. Просто в этот день в России отмечается День парикмахера.

Не пожалейте для мастеров теплых слов в их праздник, ведь именно эти люди придают нашей внешности тот вид, который мы хотим. Также они помогают выбрать прическу, которая точно подойдет клиенту.

В народном календаре 13 сентября именуется Куприяновым днем. На Куприяна обычно выходили в поле убирать корнеплоды: репу, морковь, свеклу, картофель.

Наши предки говорили, что в этот день журавли собираются на болоте и решают, как лететь на юг, куда отправляться и каким путем. Иными словами, у птиц проходило некое собрание, совет, отсюда и другое название праздника - Журавлиное вече.

В историю 13 сентября вошло тем, что в этот день в 1929 году английский бактериолог Александр Флеминг впервые представил публике свое открытие - пенициллин. Правда, чистую формулу выделили только в 1938-м, и это заслуга Говарда Флори и Эрнста Чейна из Оксфордского университета.

Именинники сегодня - Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон и Михаил.

В этот день родились Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская, американская актриса Жаклин Биссет, советский и российский конструктор ракетного вооружения, академик Сергей Непобедимый и российский журналист, главный редактор газеты «Совершенно секретно» Артем Боровик.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь называет день подходящим для любых дел: дружеского общения и свиданий, активной работы и отдыха.