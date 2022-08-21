22 августа - День российского флага

21.08.2022 | 08:11

Сегодня, 22 августа, отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Этот праздник был введен Указом Президента РФ в 1994 году.

Он учрежден в память событий 22 августа 1991-го, когда над Белым домом в Москве впервые после революции официально подняли трехцветный российский флаг, ставший государственным символом вместо красного полотнища с серпом и молотом.

В этот день было принято постановление считать «полотнище из белой, лазоревой и алой полос» официальным национальным флагом России.

Кроме того, 22 августа можно считать днем рождения «наркомовских 100 граммов». В 1941 году Государственный комитет обороны СССР принял постановление «О введении водки на снабжение в действующей Красной армии». В документе говорилось: «С 1 сентября 1941 года тем, кто находится на передовой линии действующей армии, будет выдаваться 100 граммов водки (крепостью 40 градусов) в день».

Солдаты с радостью встретили это постановление. Так, с 25 ноября по 31 декабря 1942 года на Закавказском фронте выпили 1,2 миллиона литров водки, на Западном - около 1 миллиона, на Карельском - 364 тысячи, а на Сталинградском - 407 тысяч литров.

22 августа родились французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик Клод Дебюсси, советский писатель Л. Пантелеев (Алексей Иванович Еремеев), американский фантаст Рэй Брэдбери и советская и российская актриса театра и кино Ирина Скобцева.

В народном календаре 22 августа - день Матфея Змеесоса, когда отмечается память Матфея - одного из учеников Иисуса Христа, ставшего апостолом вместо Иуды Искариота. На Руси считалось, что в это время змеи цепляются к коровьему вымени и высасывают молоко, поэтому скотину не пасли.

С 22 августа приближение осени чувствовалось все сильнее: воздух остывал, а небо все чаще заволакивало тучами. На Руси даже бытовала поговорка «Матфей ненастье подпускает, летний дождь осенним перебивает».

Именины сегодня отмечают Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан и Яков.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь советует провести время в покое и одиночестве. Если же дела требуют внимания, то не следует торопиться, перенапрягаться. А лучше сегодня избегать активной деятельности - она не принесет какого-либо заметного результата.