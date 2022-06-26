27 июня - праздник рыбаков и молодежи

26.06.2022 | 08:33

Если вы хотя бы раз в жизни посидели с удочкой на берегу реки и вытащили серебристую плотвичку или растопыренного ерша, то сегодня, 27 июня, со спокойной совестью можете заявить, что у вас праздник - Всемирный день рыболовства. А уж рыбакам со стажем грех не закинуть удочку: наверняка их ждет богатая добыча!

Впрочем, подавляющее большинство бывалых скажет, что добыча - это не главное. Важно общение с природой, азарт от поклевки, наслаждение от трепетания лески с выдернутой из воды рыбой. Недаром страстные рыболовы готовы целыми днями находиться под палящим солнцем, мокнуть под дождем или мерзнуть на морозе над лункой во льду.

Еще один праздник, который отмечается 27 июля, - День молодежи. Его отмечают не только в России, но и на Украине, в Белоруссии и Южной Осетии.

В Пензе также придумали программу празднования. Она стартовала 26 июня. Горожан и гостей областного центра ждут 12 площадок, откроются выставки, ярмарки, пройдут музыкальные, танцевальные, спортивные встречи. Состоится церемония награждения активных парней и девушек. Выступит специально приглашенный диджей.

27 июня отмечено в календаре как День национального единства в Таджикистане, День работников печати и средств массовой информации в Узбекистане, День работников культуры и искусства в Туркменистане и День национального гимна в Канаде.

В историю этот день вошел несколькими знаменательными событиями. В 1754 году императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца, в 1905-м на броненосце «Потемкин» началось первое на российском флоте восстание, в 1910-м III Государственная дума приняла столыпинское аграрное законодательство, а в 1995-м вышло постановление правительства Москвы об установке памятника в ознаменование 300-летия флота страны, автором которого стал Зураб Церетели.

По народному календарю 27 июня - Елисей Гречкосей. В этот день отмечали память пророка Елисея, защитника больных и убогих. Было принято освящать новую либо чужую подаренную одежду - это относилось к вещам, приобретенным после Нового года и надетым не более трех раз.

Кроме того, заклинали крапиву, чтобы она «обожгла небеса» и на следующий день после посева прошел ливень. Если же дождь шел в сам Елисеев день, то это предвещало еще семь недель сырой погоды.

Именины в этот день отмечают Александр, Владимир, Георгий, Елисей, Иосиф, Мефодий, Мстислав, Николай и Павел.

27 июня родились король Франции Людовик XII, немецкий конструктор-оружейник Пауль Маузер, советский авиаконструктор Владимир Петляков, народный артист России Борис Хмельницкий и американский актер Тоби Магуайр.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует: чтобы получить заряд бодрости на долгое время, день следует провести в движении, действии и приподнятом настроении. Однако будьте внимательны, избегайте перенапряжения.