Обязательно ли писать цену в договоре на продажу квартиры?

Вопрос от интернет-пользователя
Не поставили цену в договоре на продажу квартиры. Можно ли обойтись без нее?
Ответ юриста
Нельзя - согласно статье 555 ГК РФ. Она гласит:
«1. Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену этого имущества.
При отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме условия о цене недвижимости договор о ее продаже считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего кодекса, не применяются».
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