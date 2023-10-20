Обязательно ли писать цену в договоре на продажу квартиры?

20.10.2023 | 14:30

Вопрос от интернет-пользователя

Не поставили цену в договоре на продажу квартиры. Можно ли обойтись без нее?

Ответ юриста

Нельзя - согласно статье 555 ГК РФ. Она гласит:

«1. Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену этого имущества.

При отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме условия о цене недвижимости договор о ее продаже считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего кодекса, не применяются».