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Глас народа

Жители Пазелок выступили против площадки для куриного помета

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Жители Пазелок в Бессоновском районе возмущены строительством площадки компостирования куриного помета на территории их села.

С этой проблемой во вторник, 29 октября, в сетевое издание «ПензаИнформ» обратился Антон В.

Мужчина рассказал, что обустройством объекта общей вместимостью 120 000 тонн в год занимается птицефабрика, расположенная в том же районе.

«Местные жители узнали о проблеме чисто случайно. Если площадку достроят и начнут возить постоянно навоз, близлежащие села просто начнут задыхаться от ужасного запаха», - пояснил Антон.

Он надеется, что людям удастся отстоять право на проживание в комфортных условиях.

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