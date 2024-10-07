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Глас народа

Во дворе дома в Засечном погибла стая голубей

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В понедельник, 7 октября, жители дома № 8 на улице Радужной в Засечном, наблюдали пугающую картину. Стая голубей во дворе билась в конвульсиях.

Птицы погибли возле детской площадки, сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» местная жительница Мария.

«Происходит это уже второй месяц подряд. Первый массовый случай был 15 сентября», - рассказала она.

Жители предположили, что птиц кто-то намеренно травит. От разбросанного яда могут пострадать домашние животные и дети.

«Управляющая компания, дворник которой вынужден собирать эти тушки, не реагирует и в ситуацию не включается», - пожаловалась Мария.

Женщина также добавила, что о гибели птиц сообщили в региональный минсельхоз. Пока объяснения люди так и не получили.

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