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Глас народа

В Кузнецке столкнулись два легковых автомобиля и грузовик

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В понедельник, 26 августа, в Кузнецке на пересечении улиц Московской и Белинского случилось серьезное ДТП.

Фото и видео последствий происшествия опубликовали в городской группе соцсети «ВКонтакте». По предварительной информации, столкнулись 3 автомобиля: грузовая «Газель», ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110.

В Кузнецке столкнулись два легковых автомобиля и грузовик

У ВАЗ-2114 от удара сильно покорежена передняя часть. Серьезные повреждения получила и «десятка».

В Кузнецке столкнулись два легковых автомобиля и грузовик

Кузнечане сообщили, что водитель наиболее пострадавшей в ДТП «четырнадцатой» жив. По их мнению, авария случилась из-за превышения скорости.

В Кузнецке столкнулись два легковых автомобиля и грузовик

«Носятся потому что как угорелые и знаки не видят. Там 40 км. Вчера тоже пронесся со скоростью все 140, наверное, а рядом переход!» - написала горожанка.

Пока официальной информации о ДТП нет.

Фото t.me/sova_penza58, видео группы «Подслушано в Кузнецке».

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