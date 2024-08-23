Пензячку шокировала опиловка дубов у перинатального центра

23.08.2024 | 19:03

На территории перинатального центра в Пензе (улица Лермонтова, 28Б) опилили дубы. На то, как стали выглядеть деревья, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru пожаловалась местная жительница Оксана.

«И вроде понятно, что дубы очень старые, с обеих сторон на Лермонтова падали ветки, но это просто шок», - сообщила горожанка.

Она прислала фото, где видно, что на стволах рабочие оставили лишь по паре ветвей.

«Теперь это просто высокие палки. Грустно», - отметила Оксана.

Нередко опиловка деревьев вызывает недовольство у жителей города, и не только из-за эстетики. В прошлом году срезанные ветки лип у дороги возле дома № 50 на улице Клары Цеткин очень расстроили местных. Они лишились защиты от пыли, грязи и вредных выбросов от транспорта.