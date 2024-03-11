Семья пензенца - участника СВО не может добиться положенных выплат

11.03.2024 | 16:29

В понедельник, 11 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась мать участника специальной военной операции, рассказавшая о проблеме, с которой пришлось столкнуться ее семье.

Женщина проживает в военном городке, расположенном на территории региона. Ее сын окончил Пензенский государственный университет и, получив офицерское звание, убыл к месту военной службы по распределению.

«Буквально через несколько месяцев после начала спецоперации он стал ее участником в рамках служебных командировок. Два года как идет спецоперация, из них 13 месяцев он там. И сейчас там. Мой сын удостоен трех наград. В свои 25 лет, как бы это страшно ни звучало, является ветераном боевых действий», - рассказала женщина.

Известно, что для участников СВО предусмотрен целый ряд мер социальной поддержки как на уровне Российской Федерации, так и на уровне региона. Однако не всегда обещания исполняются на местах.

Так, семье военнослужащего положена ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% от величины регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (установленного на территории Пензенской области) в расчете на одного человека.

«В сентябре 2023 года мы вместе с сыном во время его отпуска предоставили все необходимые документы в социальное управление г. Кузнецка. Супруги и детей у него еще нет, поэтому он настоял, чтобы мы с отцом воспользовались этой мерой. Прописан он у нас.

Нам сказали ждать. Точные сроки не были установлены, но на словах нас заверили, что мы проходим. На этом все. Прошло уже почти 7 месяцев, а наш вопрос так и не решился. На все мои обращения отвечают, что не могут определить источник финансирования компенсации. Все участники СВО и члены их семей получают выплаты, почему нас обделили?» - возмутилась женщина.

Она очень надеется, что чиновники проявят должное внимание и разберутся в ситуации.