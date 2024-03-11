Сетевое издание|18+|Понедельник|11 мар 2024|17:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
 

Глас народа

Семья пензенца - участника СВО не может добиться положенных выплат

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 11 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась мать участника специальной военной операции, рассказавшая о проблеме, с которой пришлось столкнуться ее семье.

Женщина проживает в военном городке, расположенном на территории региона. Ее сын окончил Пензенский государственный университет и, получив офицерское звание, убыл к месту военной службы по распределению.

«Буквально через несколько месяцев после начала спецоперации он стал ее участником в рамках служебных командировок. Два года как идет спецоперация, из них 13 месяцев он там. И сейчас там. Мой сын удостоен трех наград. В свои 25 лет, как бы это страшно ни звучало, является ветераном боевых действий», - рассказала женщина.

Известно, что для участников СВО предусмотрен целый ряд мер социальной поддержки как на уровне Российской Федерации, так и на уровне региона. Однако не всегда обещания исполняются на местах.

Так, семье военнослужащего положена ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% от величины регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (установленного на территории Пензенской области) в расчете на одного человека.

«В сентябре 2023 года мы вместе с сыном во время его отпуска предоставили все необходимые документы в социальное управление г. Кузнецка. Супруги и детей у него еще нет, поэтому он настоял, чтобы мы с отцом воспользовались этой мерой. Прописан он у нас.

Нам сказали ждать. Точные сроки не были установлены, но на словах нас заверили, что мы проходим. На этом все. Прошло уже почти 7 месяцев, а наш вопрос так и не решился. На все мои обращения отвечают, что не могут определить источник финансирования компенсации. Все участники СВО и члены их семей получают выплаты, почему нас обделили?» - возмутилась женщина.

Она очень надеется, что чиновники проявят должное внимание и разберутся в ситуации.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте