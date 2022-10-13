Пензенские ветврачи просят вернуть мобилизованного руководителя

13.10.2022 | 14:38

В редакцию портала «ПензаИнформ» обратились сотрудники ГБУ «Пензенская городская станция по борьбе с болезнями животных». Они сообщили, что главврач учреждения Сергей Сысоев 29 сентября был мобилизован, хотя его должность подлежит бронированию.

«К большому сожалению, из-за несогласованности действий между ведомствами бронирование должности не было оформлено вовремя», - рассказали они.

Сотрудники станции по борьбе с болезнями животных обращают внимание на то, что должность главврача подлежит брони по веским основаниям. СББЖ выполняет такие функции, как предупреждение и ликвидация массовых заболеваний животных, обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животноводства, защита населения от общих для человека и животных болезней, охрана территории России от заноса заразных болезней животных из-за рубежа.

Главврач городской СББЖ не только проводит противоэпизоотические, профилактические, лечебные и ветеринарно-санитарные мероприятия, но и обеспечивает контроль при экспорте и импорте животноводческих грузов, проводит ветеринарный осмотр животных и птиц.

Также на его плечах лежит ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и продуктов из него, составление заключений об их пригодности в пищу, контроль за условиями хранения на складах продукции животного происхождения и сырья и многие другие функции.

«Несмотря на то что Сергей Сергеевич находится в учебном центре подготовки мобилизованных граждан, он продолжает принимать звонки от коллег и клиентов, решать важные вопросы», - рассказали сотрудники о своем руководители.

Коллектив и клиенты Пензенской городской СББЖ надеются вернуть Сергея Сысоева на его рабочее место. С этой целью они послали аналогичное обращение ряду должностных лиц: первому замминистра - начальнику управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Пензенской области Михаилу Максимову, зампреду правительства - главе регионального минсельхоза Роману Калентьеву и губернатору Олегу Мельниченко. Под направленными им письмами подписались более 80 членов коллектива.