В Пензе студентов музыкального колледжа выселяют из общежития

22.09.2022 | 17:57

В четверг, 22 сентября, горожанка Галина написала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ», что студентов музыкального колледжа имени А. А. Архангельского попросили освободить комнаты в общежитии.

По словам пензячки, речь идет о двухэтажном здании.

Просьбу освободить помещения озвучил директор колледжа. Это случилось утром 22-го числа.

«Куда им идти? Они сделали летом ремонт, привезли мебель, холодильники. Как это возможно? У них родители - в Пачелме, Сурске, Бессоновке», - рассказала женщина.

Она добавила, что в этом колледже учится ее дочь. Горожанка готова приютить на время лишь одного студента, но нуждающихся в жилье много.

«Некоторым нет еще 18 лет. Куда они пойдут ночью после учебы? Разве так можно?» - задала вопрос Галина.

Пензячка пояснила, что переселение пока отложили до 24 сентября, но распоряжение собирать вещи и ждать уже дано.