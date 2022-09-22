В Пензе студентов музыкального колледжа выселяют из общежития

В четверг, 22 сентября, горожанка Галина написала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ», что студентов музыкального колледжа имени А. А. Архангельского попросили освободить комнаты в общежитии.
По словам пензячки, речь идет о двухэтажном здании.
Просьбу освободить помещения озвучил директор колледжа. Это случилось утром 22-го числа.
«Куда им идти? Они сделали летом ремонт, привезли мебель, холодильники. Как это возможно? У них родители - в Пачелме, Сурске, Бессоновке», - рассказала женщина.
Она добавила, что в этом колледже учится ее дочь. Горожанка готова приютить на время лишь одного студента, но нуждающихся в жилье много.
«Некоторым нет еще 18 лет. Куда они пойдут ночью после учебы? Разве так можно?» - задала вопрос Галина.
Пензячка пояснила, что переселение пока отложили до 24 сентября, но распоряжение собирать вещи и ждать уже дано.
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