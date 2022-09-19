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Глас народа

Кузнечане пожаловались на кромешную тьму в центре города

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В Кузнецке на улице Комсомольской вечером и ночью царит кромешная тьма. Фонари не горят.

О проблеме в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» рассказал горожанин, пожелавший остаться анонимом.

«Это не окраина города! Это самый центр города! Кромешная тьма. Идете вы такие на ощупь, и вот он - луч света в темном царстве: залитая огнями фонарная площадь. Для чего нужно было лепить фонари в одном месте, если город утонул в темноте?» - поинтересовался кузнечанин.

На снимках, прикрепленных к посту, запечатлена ярко освещенная территория вокзала. Чтобы оказаться в светлой зоне улицы, приходится пробираться во тьме.

По словам автора фото, половина из установленных фонарей на так называемой фонарной площади не несут практической пользы. «Стоят себе для не понятной никому «красоты», - высказался он.

«Зато мимо вокзала не пройдете. На свет, как бабочки», - пошутила в комментариях горожанка.

Кузнечане часто в социальных сетях жалуются на погруженные во мрак улицы. Администрация регулярно отчитывается о ремонте сетей уличного освещения. На эти работы из бюджета города выделили дополнительно 1 млн рублей.

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Гость||

вы кузнечане на выборах выбрали себе эту тьму.

Гость||

Вот они странные. Сами голосовали за это, а теперь жалуются.

Гость||

По ночам, дома надо спать, а не по городу гулять


Имя: Гость
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