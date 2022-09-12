В Веселовке лиса не испугалась остановившегося водителя

12.09.2022 | 11:53

В пензенском микрорайоне Веселовка на улице Чебышева водитель повстречал лису. Животное без страха бежало по проезжей части.

Кадрами с лесной гостьей поделился участник группы «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 12 сентября. Когда было сделано видео, не поясняется.

В ролике - пустая улица в частном секторе в темное время суток. Лиса, петляя, бежит по дороге, а после торопится в безопасное место, к пешеходной зоне вблизи домов.

Там на какое-то время животное останавливается и внимательно смотрит на водителя, также притормозившего, затем отправляется дальше.

Этим летом в областном центре часто видели диких животных. В основном это были копытные. Так, 15 июня косулю заметили на Бауманском путепроводе, 20 июня лось промчался между потоками автомобилей на улице Луначарского, а другой сохатый шокировал водителя на улице Долгорукова, перепрыгнув через капот его авто.

Видео Лины Гесс, vk.com/penza.