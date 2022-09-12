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Глас народа

В Веселовке лиса не испугалась остановившегося водителя

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В пензенском микрорайоне Веселовка на улице Чебышева водитель повстречал лису. Животное без страха бежало по проезжей части.

Кадрами с лесной гостьей поделился участник группы «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 12 сентября. Когда было сделано видео, не поясняется.

В ролике - пустая улица в частном секторе в темное время суток. Лиса, петляя, бежит по дороге, а после торопится в безопасное место, к пешеходной зоне вблизи домов.

Там на какое-то время животное останавливается и внимательно смотрит на водителя, также притормозившего, затем отправляется дальше.

Этим летом в областном центре часто видели диких животных. В основном это были копытные. Так, 15 июня косулю заметили на Бауманском путепроводе, 20 июня лось промчался между потоками автомобилей на улице Луначарского, а другой сохатый шокировал водителя на улице Долгорукова, перепрыгнув через капот его авто.

Видео Лины Гесс, vk.com/penza.

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Гость||

Лось это судьба

Гость||

Гость писал(a):

Лось это судьба
Это не лось. Лось - ты. Скачи давай.


Имя: Гость
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